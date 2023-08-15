Эпопея майора Томова. Как ВСУ взяли в плен российского комбата

Томов на видео говорит, что это — украинские военные, которые высадились возле Казачьих Лагерей и попали в плен.

Это видео вроде бы должно было расставить все точки над «i»: десант ВСУ не удался, украинские бойцы частью убиты, частью попали в плен, и никакого плацдарма нет. Но скоро выяснилось, что это не так.

Фото: RUvoenkory

Кадры из первого видео, где майор Томов докладывает о разгроме украинского десанта и взятии пленных. Позже выяснится, что это видео было постановкой, и российский комбат сам попал в плен. Фото: RUvoenkory

Пропавший майор

Почти сразу после заявлений оккупационных властей Херсонщины российские провоенные блогеры, в том числе уже упомянутый «Тринадцатый», начали обращать внимание на некоторые неувязки.

Например: зачем офицеру-разведчику показывать свое лицо на камеру и называть имя и должность?

Главное же: у российских военных пропала связь с комбатом Томовым, якобы успешно выполнившим задание по ликвидации украинского плацдарма, — вместе с 16 бойцами, с которыми он пошёл в Казачьи Лагери.

Уже 9 августа Гузенко-«Тринадцатый» предположил, что группа майора Томова попала в плен. Притом украинские бойцы воспользовались мобильными телефонами пленных, чтобы от их имени позвать подмогу — и таким образом заманить в засаду еще больше российских военных.

Несколько дней z-блогеры «искали» майора Томова. Одни утверждали, что украинцы не только взяли комбата в плен, но и расширяют плацдарм у Казачьих Лагерей, другие обвиняли первых в паникерстве и работе на врага и отрицали существование плацдарма и пленение майора.