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Обошли Финляндию: Эстония вошла в десятку лучших европейских стран в необычном рейтинге

rus.postimees.ee
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Таллинн. Старый город. Фото иллюстративное.
Таллинн. Старый город. Фото иллюстративное. Фото: Sander Ilvest

Новое исследование выявило десять лучших европейских стран для дистанционных работников. Эстония занимает седьмое место.

Эксперты сравнили такие характеристики, как стоимость жизни, скорость интернета, количество людей, уже ведущих удаленную работу, а также условия выдачи визы «цифровым кочевникам» в разных европейских странах, чтобы определить лучшие места для переезда людей, занятых дистанционной работой, пишет Yle.

В ходе сравнения выяснилось, что лучшей страной для удаленных работников с рейтингом 7,79 стала Норвегия. За ней следуют Германия и Венгрия с рейтингом 7,22 и 7,10 соответственно. Рейтинг Эстонии (седьмое место) - 5,91, Финляндии (девятое место) - 5,57, Латвии (десятое место) - 5,34. Литва заняла 20 место с рейтингом 2,96. 

Топ-10 лучших европейских стран для дистанционной работы

1. Норвегия

2. Германия

3. Венгрия

4. Испания

5. Португалия

6. Румыния

7. Эстония

8. Дания

9. Финляндия

10. Латвия и Италия

Во всем мире 42 страны предлагают визы цифровых кочевников, 15 из которых находятся в Европе.

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