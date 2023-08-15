Обошли Финляндию: Эстония вошла в десятку лучших европейских стран в необычном рейтинге

Эксперты сравнили такие характеристики, как стоимость жизни, скорость интернета, количество людей, уже ведущих удаленную работу, а также условия выдачи визы «цифровым кочевникам» в разных европейских странах, чтобы определить лучшие места для переезда людей, занятых дистанционной работой, пишет Yle.

В ходе сравнения выяснилось, что лучшей страной для удаленных работников с рейтингом 7,79 стала Норвегия. За ней следуют Германия и Венгрия с рейтингом 7,22 и 7,10 соответственно. Рейтинг Эстонии (седьмое место) - 5,91, Финляндии (девятое место) - 5,57, Латвии (десятое место) - 5,34. Литва заняла 20 место с рейтингом 2,96.

Топ-10 лучших европейских стран для дистанционной работы 1. Норвегия 2. Германия 3. Венгрия 4. Испания 5. Португалия 6. Румыния 7. Эстония 8. Дания 9. Финляндия 10. Латвия и Италия