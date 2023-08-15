«Противно»: Ryanair заставил пожилую пару заплатить 162 евро за распечатку билетов

Два пенсионера обвинили ирландскую авиакомпанию Ryanair в чрезмерной цене за распечатку авиабилетов - 140 фунтов или 162 евро, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на американское издание Insider.
80-летний Питер Джефф и его 79-летняя жена Рут сообщили изданию The Telegraph, что авиакомпания заставила их заплатить большую сумму после того, как они поняли, что допустили ошибку при регистрации на свой полет домой.
В пятницу, 11 августа, они отправились из лондонского аэропорта Станстед в аэропорт Бержерак, во Франции.
«Сайт был очень сложным, они пытаются предложить мне всякие вещи. Я не поняла, как зарегистрировалась на полет», - рассказывает Рут.
Поскольку у пары не было цифровых билетов, им пришлось регистрироваться в аэропорту.
«В аэропорту я пыталась получить свой билет, но мне сказали, что регистрация закончилась, и поэтому надо идти к регистрационному прилавку. Там мне сказали, что распечатка билета для каждого пассажира будет стоить 55 фунтов (63 евро прим.ред.). Это мне показалось отвратительным, но у меня не было выбора, надо было платить», - вспоминает Рут.
Представители авиакомпании подтвердили, что сумма определена правильно и решение принято в соответствии с условиями авиакомпании. Представитель Ryanair отметил, что перед полетом 11 августа необходимо было зарегистрироваться в Сети за день до того, что они не успели сделать. Оба напоминания были отправлены на электронную почту.