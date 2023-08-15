«Противно»: Ryanair заставил пожилую пару заплатить 162 евро за распечатку билетов

80-летний Питер Джефф и его 79-летняя жена Рут сообщили изданию The Telegraph, что авиакомпания заставила их заплатить большую сумму после того, как они поняли, что допустили ошибку при регистрации на свой полет домой.

В пятницу, 11 августа, они отправились из лондонского аэропорта Станстед в аэропорт Бержерак, во Франции.

«Сайт был очень сложным, они пытаются предложить мне всякие вещи. Я не поняла, как зарегистрировалась на полет», - рассказывает Рут.

Поскольку у пары не было цифровых билетов, им пришлось регистрироваться в аэропорту.

«В аэропорту я пыталась получить свой билет, но мне сказали, что регистрация закончилась, и поэтому надо идти к регистрационному прилавку. Там мне сказали, что распечатка билета для каждого пассажира будет стоить 55 фунтов (63 евро прим.ред.). Это мне показалось отвратительным, но у меня не было выбора, надо было платить», - вспоминает Рут.