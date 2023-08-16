Рейтинги: отрыв Партии реформ от EKRE продолжает сокращаться

Согласно результатам очередного опроса, проведенного по заказу НКО Институт социальных исследований исследовательской фирмой Norstat Eesti, поддержка Партии реформ, возглавляющей таблицу партийного рейтинга, уже третью неделю немного снижается, в то время как показатели Консервативной народной партии Эстонии (EKRE), занимающей второе место, и Центристской партии, находящейся на третьем месте, остаются стабильными.