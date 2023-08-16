Рейтинги: отрыв Партии реформ от EKRE продолжает сокращаться

Согласно результатам очередного опроса, проведенного по заказу НКО Институт социальных исследований исследовательской фирмой Norstat Eesti, поддержка Партии реформ, возглавляющей таблицу партийного рейтинга, уже третью неделю немного снижается, в то время как показатели Консервативной народной партии Эстонии (EKRE), занимающей второе место, и Центристской партии, находящейся на третьем месте, остаются стабильными.
Согласно свежим данным, 25,8% опрошенных поддерживают Партию реформ, 22,6% - оппозиционную Консервативную народную партию Эстонии (EKRE) и
За последние три недели поддержка Партии реформ снизилась на 2,5 процентных пункта. Поддержка EKRE в течение последних четырех недель остается в пределах 22-23%. Поддержка Центристской партии в течение последних трех недель остается на уровне 18%.
За тройкой лидеров следуют входящая в коалицию Социал-демократическая партия (10,5%), оппозиционная партия «Отечество» (9,8%) и «Ээсти 200» (8,4%).
Партии правящей коалиции поддерживают 44,7% респондентов, а оппозиционные - 50,6%.