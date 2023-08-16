Одинец: огромные прибыли отдельных компаний и банков – это не только несправедливо

Эта ситуация довольно противоречива. С одной стороны, ряд крупных предприятий получают рекордную прибыль, с другой стороны, люди и многие малые фирмы стонут от слишком быстрого роста цен. Анализ Банка Эстонии показывает, что 40% роста цен за последний период связано с ростом прибыли, и только 20% — с ростом заработной платы.

Понятно, что цель бизнеса – получение прибыли. Но здесь нужно задаться вопросом, поддерживают ли огромные прибыли отдельных стратегических секторов остальную экономику или, наоборот, наносят ей вред? Мы ведь говорим о компаниях, оказывающих существенное влияние на эстонскую экономику и жизнедеятельность семей, то есть об услугах, от которых, как правило, нельзя отказаться — банковских, энергетических, топливных и т. д. Они затрагивают как среднего потребителя и работающего человека, так и прибыль тысяч мелких предприятий и доходы их сотрудников. Если предпринимателю приходится бороться за выживание из-за затрат на энергию и банковской процентной нагрузки, он также не может повышать заработную плату своим работникам. Эти деньги уходят из нашей экономики.

Мне кажется, что сейчас, в преддверии дискуссий о бюджете следующего года, нужно задуматься о каких-то шагах в связи с этими огромными прибылями. Одна из возможностей – обложение специальным налогом рекордных прибылей. Как это уже сделали в Литве, введя так называемый налог солидарности, и планируют сделать в Латвии.