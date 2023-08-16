Одинец: огромные прибыли отдельных компаний и банков – это не только несправедливо

Последний месяц средства массовой информации Эстонии пестрят сообщениями о громадных прибылях предприятий определенного рода в нашей стране – это, в основном, предприятия топливно-энергетического рынка и банки. То есть те, без кого обычному жителю в ежедневной жизни обойтись сложно, и именно обычные жители эти прибыли, соответственно, и оплачивают, пишет член Рийгикогу Эдуард Одинец (СДПЭ).
Эта ситуация довольно противоречива. С одной стороны, ряд крупных предприятий получают рекордную прибыль, с другой стороны, люди и многие малые фирмы стонут от слишком быстрого роста цен. Анализ Банка Эстонии показывает, что 40% роста цен за последний период связано с ростом прибыли, и только 20% — с ростом заработной платы.
Понятно, что цель бизнеса – получение прибыли. Но здесь нужно задаться вопросом, поддерживают ли огромные прибыли отдельных стратегических секторов остальную экономику или, наоборот, наносят ей вред? Мы ведь говорим о компаниях, оказывающих существенное влияние на эстонскую экономику и жизнедеятельность семей, то есть об услугах, от которых, как правило, нельзя отказаться — банковских, энергетических, топливных и т. д. Они затрагивают как среднего потребителя и работающего человека, так и прибыль тысяч мелких предприятий и доходы их сотрудников. Если предпринимателю приходится бороться за выживание из-за затрат на энергию и банковской процентной нагрузки, он также не может повышать заработную плату своим работникам. Эти деньги уходят из нашей экономики.
Мне кажется, что сейчас, в преддверии дискуссий о бюджете следующего года, нужно задуматься о каких-то шагах в связи с этими огромными прибылями. Одна из возможностей – обложение специальным налогом рекордных прибылей. Как это уже сделали в Литве, введя так называемый налог солидарности, и планируют сделать в Латвии.
В Литве та часть прибыли с банковских процентов, которая превышает средние суммы за последние четыре года не менее чем на 50 процентов, облагается налогом 60 процентов. Другими словами, очень упрощенно: если раньше определенный банк имел прибыль с процентов 100 миллионов, а теперь 300 миллионов, то государство облагает налогом 150 миллионов и зарабатывает на этом 90 миллионов. Есть ряд исключений по налогу, когда банк должен платить меньше или вообще не платить, но в основном вопрос огромной прибыли решен. Литва надеется заработать на налоге солидарности 400 миллионов евро. Важно подчеркнуть, что это только часть и только от прибыли, полученной от процентов, которые люди и фирмы платят банкам по кредитам из-за неконтролируемо растущих ставок.
Известный эстонский эксперт Индрек Нейвельт прокомментировал, что банкам все равно, получат они в этом году 1,1 миллиарда или 950 миллионов евро прибыли. Банки и не поняли бы, если бы мы забрали у них по литовской системе 150 миллионов. Это как карманные деньги для банков. В то же время 150 миллионов – это сумма предлагаемого автомобильного налога.
Более высокое налогообложение имеющих огромные прибыли компаний может быть не единственным решением. Например, топливные компании, удвоившие свою прибыль, могли бы больше и активнее инвестировать в оснащение заправочных станций генераторами и тем самым обеспечивать функционирование общества в условиях кризиса. Примером могут послужить и создаваемые некоторыми крупными компаниями фонды в поддержку, например, начинаний и инвестиций в сфере образования.
Социал-демократы выступают за свободное предпринимательство, при котором естественная цель предпринимателя – получение прибыли. Однако если во время кризиса какие-то крупные компании, работающие с позиции силы, получают огромные прибыли, ставя под угрозу средства к существованию эстонских семей и местных компаний, то это не только несправедливо, но и угрожает функционированию общества.
Надеюсь, что поднятая в последние недели социал-демократами дискуссия о налогообложении огромных прибылей не затихнет. Хотя с противоположного идеологического фронта уже звучат категорические голоса против. Для социал-демократов – это не идеологическая борьба, это борьба за выживание людей и экономики. В этой борьбе все идеи достойны обсуждения. Сидеть сложа руки и просто наблюдать за обогащением банкиров – не выход.