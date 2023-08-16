Бюро обслуживания клиентов Департамента социального страхования в Таллинне переезжает

Бюро переезжает в связи с завершением предыдущего договора аренды на улице Эндла, 8.

По словам руководителя отдела по работе с клиентами Департамента социального страхования Лийз Меси, столичное бюро переезжает по адресу Палдиское шоссе, 80 прежде всего потому, что в том же здании расположена основная контора учреждения. Размещение в одном здании ускорит и упростит обмен информацией.

«Новый зал обслуживания клиентов находится на первом этаже, его ровный пол делает удобным доступ с детской коляской или на инвалидной коляске. Значительно расширилась и площадь зоны ожидания. В боксах для обслуживания клиентов можно безопасно консультировать клиентов и на деликатные темы», - пояснила Меси.

«Смена адреса, понятно, может привнести определенное неудобство и потребует привыкания. Для многих наше новое месторасположение станет удобнее, другим же придется добираться чуть дольше, чем раньше. К нам всегда можно также обращаться с вопросами письменно по адресу info@sotsiaalkindlustusamet.ee или по инфотелефону 612 1360. Некоторые операции можно легко осуществить и в нашей среде самообслуживания», - отметила Меси.

На общественном транспорте в новое бюро обслуживания клиентов Департамента социального страхования быстрее всего можно доехать на автобусах 8; 21; 21B; 22; 41; 41B; 42. Ближайшая автобусная остановка – «Mustjõe». Автобусные линии 46 и 47 делают остановку на «Humala». Автомобилисты могут пользоваться бесплатной парковкой перед бюро.