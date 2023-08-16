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Раскрыты детали законопроекта о лишении граждан РФ права голоса на местных выборах

rus.postimees.ee
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Выборы.
Выборы. Фото: Jüri Looring

Министерство юстиции подготовило законопроект об ограничении права жителей Эстонии с российским гражданством на участие в местных выборах, пишет Rus.ERR.

В проекте закона, находящемся в распоряжении портала ERR, министерство указывает, что эстонское государство не в состоянии обеспечить свободу граждан России от влияния страны их гражданства.

Авторы проекта подчеркивают, что «в соответствии с Конституцией Российской Федерации, защита Отечества (России) является обязанностью каждого гражданина Российской Федерации, а также имели место случаи, когда граждане Российской Федерации, постоянно проживающие в Эстонии, получали мобилизационные призывы из страны своего гражданства для прохождения службы в вооруженных силах».

Также с помощью данного законопроекта в Закон о выборах будет внесена поправка, согласно которой иностранец, являющийся гражданином иностранного государства, признанного Европейским парламентом или Рийгикогу страной-агрессором, не может участвовать в голосовании.

Целью законодательных изменений является временное ограничение избирательных прав граждан Россиии Беларуси, проживающих в Эстонии, на выборах в органы местного самоуправления.

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