​В Варшаве прошел крупнейший за 30 лет военный парад. Польша предостерегает Россию?

Как парад повлияет на предвыборную кампанию

Оборонная политика должна не только обеспечить безопасность Польши, но и поддержать правящую партию на предстоящих 15 октября парламентских выборах. «Военный парад должен мобилизовать патриотические чувства и тем самым помочь правящей партии в предвыборной борьбе», - заявил Анджей Жибертович, советник президента Анджея Дуды, в ходе телевизионной дискуссии 13 августа.

С 11 августа по всей Польше проходят так называемые «военные пикники». В 70 населенных пунктах солдаты встречаются с местными жителями и туристами и демонстрируют современное оружие. В пунктах вербовки рекрутов молодых людей пытаются убедить в привлекательности военной карьеры. Госканалы показывают кадры восторженных детей в униформе и с оружием в руках.

Само собой на таких пикниках присутствуют политики из правящей партии, которые демонстрируют близость к солдатам и офицерам, что без сомнения влияет на избирательную кампанию - хотя, согласно польской конституции, вооруженные силы должны сохранять нейтралитет в политике. О «поглощении армии партиями» заявил в интервью польскому частному каналу TVN Богуслав Пасек, генерал в отставке.