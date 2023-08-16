На чемпионате Европы по подводному ориентированию сборная Эстонии завоевала бронзовые медали

Победа была одержана уже в первый день соревнований в дисциплине MONK (плавание по карте). Команда Эстонии, стартовавшая второй, сумела повторить свое достижение 2019 года – пройти дистанцию за 7 минут 30 секунд.

Первое место у спортсменов из Чехии (6.29), второе место у венгерской команды (6.53).

Заплыв с картой является самым сложным видом командного спортивного ориентирования под водой. На старте спортсменам выдают карту, под водой необходимо соблюдать правильный курс и дистанцию. В ходе соревнования пловцам необходимо находить и проходить расположенные под водой контрольные пункты.