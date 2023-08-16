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На чемпионате Европы по подводному ориентированию сборная Эстонии завоевала бронзовые медали

rus.postimees.ee
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Владимир Куницын и Николай Товер.
Владимир Куницын и Николай Товер. Фото: Eesti Allveeliit

В чешском городе Яблонец-над-Нисоу с 14 по 20 августа проходит чемпионат Европы по подводному ориентированию. Эстонию представляет сборная в составе Владимира Куницына и Николая Товера, которые уже успели завоевать бронзовые медали.

Победа была одержана уже в первый день соревнований в дисциплине MONK (плавание по карте). Команда Эстонии, стартовавшая второй, сумела повторить свое достижение 2019 года – пройти дистанцию за 7 минут 30 секунд.

Первое место у спортсменов из Чехии (6.29), второе место у венгерской команды (6.53).

Заплыв с картой является самым сложным видом командного спортивного ориентирования под водой. На старте спортсменам выдают карту, под водой необходимо соблюдать правильный курс и дистанцию. В ходе соревнования пловцам необходимо находить и проходить расположенные под водой контрольные пункты.

Сегодня спортсменам предстоит еще одно соревнование по погружению. На старт среди взрослых выйдут Владимир Куницын, Николай Товер, Роман Йотаутас и Кармел Уйбопуу. Юниоров будет представлять Георг Веэво.

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