Глава МИД Финляндии: Россия пока не перебросила войска к финской границе

В апреле Москва назвала членство Финляндии в альянсе «посягательством на нашу безопасность» и пообещала «принять ответные меры..... тактические и стратегические меры».

Финляндия имеет 1340-километровую общую границу с Россией. Ее членство в НАТО удвоило границу стран альянса с Россией.

«Россия еще в декабре прошлого года объявила о военных реформах и создании новых подразделений на северо-западе России, имея в виду расширение присутствия НАТО», - заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.

«Похоже, что эти усилия продвигаются не очень быстро», - отметила Валтонен.

«Ресурсы России, похоже, в настоящее время задействованы в других местах», - сказала она, имея в виду Украину.

«Ситуация на восточной границе спокойная», - добавила министр.

Нападение Кремля на Украину изменило ситуацию с безопасностью в Европе, заставив Финляндию отказаться от десятилетий военного нейтралитета и вступить в НАТО.

Скандинавская страна с населением 5,5 млн человек также находится в процессе ограждения 200-километрового участка границы с Россией, которое должно быть завершено к 2026 году.

В настоящее время граница Финляндии в основном защищена деревянными заборами, в основном для предотвращения попадания скота на чужую сторону.

Россия повторила свою угрозу 9 августа, когда обвинила Финляндию и Польшу в угрозе своей безопасности, пообещав ответить на «множественные угрозы» на западной границе России.

Польша усилила меры безопасности на границе с Белоруссией, близким союзником Москвы.

«Угрозы военной безопасности Российской Федерации на стратегических направлениях Запада и Северо-Запада многократно возросли», - заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на недавнем совещании с военными.

Эти риски «требуют своевременного и адекватного реагирования», - добавил он.

По словам Валтонен, Финляндия «всегда была хорошо подготовлена к различным ситуациям. В том числе и к этой».