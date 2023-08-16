Финские СМИ: Тянак получает в M-Sport рекордную зарплату

По данным финского издания Kauppalehti доходы Тянака в серии WRC увеличиваются с каждым годом. За этот год, предположительно, он заработал 4,9 млн евро и тем самым в команде M-Sport он получает самую высокую зарплату за свою карьеру.
Как пишет Кауппалехти, в 2018 году, когда 35-летний Тянак вошел в состав команды Toyota, его зарплата выросла до волшебной отметки в миллион. Следующая рекордная зарплата пришлась на 2020 год, когда он присоединился к Hyundai. Годовой доход гонщика, который в 2020-2022 годах входил в состав южнокорейской сборной, составлял 4,8-5,3 млн евро.
Чемпион мира 2019 года сейчас перешел в M-Sport; в этом сезоне он, хоть и потерял возможность бороться за титул чемпиона мира, заработал почти пять миллионов евро. Как пишет бизнес-издание, зарплата Тянака приходит на счет OT Service OÜ.
Конечно, Тянак не полагается только на свои заслуги на раллийной трассе. Оборот инвестиционной компании SQM2 Invest, основанной в 2020 году, в первом квартале 2023 года составил более девяти миллионов евро.
Тянак, прервавший финское ралли этапа чемпионата мира из-за проблем с машиной, набрал 104 очка в этом сезоне и занимает четвертое место в рейтинговой таблице. Десятый этап чемпионата мира этого сезона пройдёт с 7 по 10 сентября в Греции.
В конце июля Postimees Majandus писал, что если банки начали сообщать о росте прибыли на сотни процентов в этом году благодаря повышению Euribor, то компания Тянака начала демонстрировать этот рост уже в прошлом году.
В прошлом году оборот компании Оття Тянака OT Service OÜ увеличился на 68 процентов, до 6,2 миллиона евро. В прошлом году прибыль компании, которая в основном зарабатывает на предоставлении рекламных услуг посредством автоспорта, увеличилась на 128 процентов, до 5,4 миллиона евро.