Финские СМИ: Тянак получает в M-Sport рекордную зарплату

Как пишет Кауппалехти, в 2018 году, когда 35-летний Тянак вошел в состав команды Toyota, его зарплата выросла до волшебной отметки в миллион. Следующая рекордная зарплата пришлась на 2020 год, когда он присоединился к Hyundai. Годовой доход гонщика, который в 2020-2022 годах входил в состав южнокорейской сборной, составлял 4,8-5,3 млн евро.

Чемпион мира 2019 года сейчас перешел в M-Sport; в этом сезоне он, хоть и потерял возможность бороться за титул чемпиона мира, заработал почти пять миллионов евро. Как пишет бизнес-издание, зарплата Тянака приходит на счет OT Service OÜ.

Конечно, Тянак не полагается только на свои заслуги на раллийной трассе. Оборот инвестиционной компании SQM2 Invest, основанной в 2020 году, в первом квартале 2023 года составил более девяти миллионов евро.

Тянак, прервавший финское ралли этапа чемпионата мира из-за проблем с машиной, набрал 104 очка в этом сезоне и занимает четвертое место в рейтинговой таблице. Десятый этап чемпионата мира этого сезона пройдёт с 7 по 10 сентября в Греции.

В конце июля Postimees Majandus писал, что если банки начали сообщать о росте прибыли на сотни процентов в этом году благодаря повышению Euribor, то компания Тянака начала демонстрировать этот рост уже в прошлом году.