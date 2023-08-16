Фестиваль свободы ⟩ Европейские права начинаются в Нарве

Вчера на нарвской площадке Vaba Lava стартовал «Фестиваль свободы». Это театральное биеннале, проходящее раз в два года и рассказывающее языком театра о базовых правах человека и способах зашиты этих прав. Основной фокус фестиваля этого года - борьба с диктатурами в Центральной Азии и вдохновение, которое дает этим странам героический пример Украины.
На открытии фестиваля руководитель Vaba Lava, продюсер, актер и режиссер Мярт Меос сказал, что уже второй раз в Нарве проходит событие, которое напоминает о границах свободы. Первый фестиваль 2021 года был посвящен цензуре, которая в демократических странах существует негласно, а в тоталитарных - законодательно. Война в Украине не оставила выбора. Новый фестиваль не может быть посвящен ничему иному, как борьбе за права человека. Просто за то, чтобы оставаться человеком.
В течение 2022 года продюсеры Vaba Lava ездили в Центральную Азию, вникали в особенности непростых отношений, которые установились у тамошних автократий с культурой. Эти исследования, начатые еще до пандемии, отразились в пьесе, которую литовский драматург Марюс Ивашкявичус написал по материалам своих наблюдений и разговоров с ключевым таджискским театральным режиссером Барзу Абдураззаковым, с которым Rus.Postimees публиковал большое иниервью. Он стал главным героем пьесы «Тоталитарный романс», читкой которой и открылся «Фестиваль свободы» 2023 года.
На сцене происходила многослойная игра с историей на двух языках - эстонском и русском. В этой игре режиссер Андрес Пуустусмаа читал текст за драматурга Ивашкявичуса, а замечательный латвийский актер Гундарс Аболиньш - за Барзу Абдураззакова, очень похоже его изображая. Эти подмигивания могли показаться легкомысленными, но без них было бы совсем беспросветно. Потому что рассказ об унизительном «романе» художника с властью рифмовался с жуткими отсылками к 1930-м годам, когда Сталин приручал Булгакова, превращая его в послушного раба советской системы.
В это параллельное действие вплетался небольшой ликбез по советской истории. И полезен он был даже не эстонскому зрителю, имевшему полное право не знать всех деталей в отношениях азиатского тоталитаризма с его советским прототипом. В первую очередь это было важно для русскоязычных зрителей, читавших в детстве определенные книги и пересматривающих сейчас многое, что казалось очевидным.
Было важно увидеть затасканные образы из советских учебников, переведенные на эстонский и вдруг обнажившие свою абсолютную бесчеловечность. Перевод «Стихов о советском паспорте», афоризмов Ленина и рифмующиеся с ними речи Гитлера о «дегенеративном искусстве» сплелись в устрашающий ковер, на фоне которого двое современников, продолжающих общаться в реальном времени, обсуждали дикость, которую так и не удалось преодолеть прогрессивным силам в Центральной Азии. Почему так? Ответы найдены, но это даже не полдела...
Председатель совета Vaba Lava Аллан Калдоя, выросший в Нарве и прекрасно знающий изнутри специфику пограничного города, считает, что это наиболее подходящее место для того, чтобы выразить веру в права человека, для начала - в право быть защищенным от насилия. Через реку, или буквально на расстоянии вытянутой реки, начинается территория торжествующего беззакония, от которого могут спасти лишь колоссальные пространства. Поэтому у маленького города на пороге этих пространств есть миссия - показать, что свобода возможна, и к ней нужно идти.
«Фестиваль свободы» продлится до 19 августа. Расписание показов можно посмотреть здесь.