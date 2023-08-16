Фестиваль свободы ⟩ Европейские права начинаются в Нарве

В это параллельное действие вплетался небольшой ликбез по советской истории. И полезен он был даже не эстонскому зрителю, имевшему полное право не знать всех деталей в отношениях азиатского тоталитаризма с его советским прототипом. В первую очередь это было важно для русскоязычных зрителей, читавших в детстве определенные книги и пересматривающих сейчас многое, что казалось очевидным.

Было важно увидеть затасканные образы из советских учебников, переведенные на эстонский и вдруг обнажившие свою абсолютную бесчеловечность. Перевод «Стихов о советском паспорте», афоризмов Ленина и рифмующиеся с ними речи Гитлера о «дегенеративном искусстве» сплелись в устрашающий ковер, на фоне которого двое современников, продолжающих общаться в реальном времени, обсуждали дикость, которую так и не удалось преодолеть прогрессивным силам в Центральной Азии. Почему так? Ответы найдены, но это даже не полдела...

Председатель совета Vaba Lava Аллан Калдоя, выросший в Нарве и прекрасно знающий изнутри специфику пограничного города, считает, что это наиболее подходящее место для того, чтобы выразить веру в права человека, для начала - в право быть защищенным от насилия. Через реку, или буквально на расстоянии вытянутой реки, начинается территория торжествующего беззакония, от которого могут спасти лишь колоссальные пространства. Поэтому у маленького города на пороге этих пространств есть миссия - показать, что свобода возможна, и к ней нужно идти.