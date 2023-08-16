Галерея ⟩ Эстонские баскетболисты обыграли сборную Израиля и вышли в плей-офф!

Баскетбольная сборная Эстонии завершила домашний отборочный турнир к Олимпийским играм в Париже матчем с Израилем. Эстонская команда выиграла со счетом 67:65, это значит, что наши баскетболисты отправятся в плей-офф в Польше.
Матч проходил в ледовом холле «Тондираба». Израиль считался самым сильным из противников – они обыграли Северную Македонию 86:65 и Чехию 80:67. Ям Мадар, который в прошлом году играл в белградском «Партизане», теперь перешел в стамбульский «Фенербахче» и является явной движущей силой команды.
Тем не менее, эстонцам удалось одержать важную победу. Самым результативным игроком стал Каспар Трейер, у него 16 очков.
Полуфинальный матч пройдет в польском Глитвице в пятницу, 18 августа.
Финал состоится 20 августа – это решающий матч, потому что победитель будет принимать участие в олимпийском квалификационном турнире.