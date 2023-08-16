Галерея ⟩ Эстонские баскетболисты обыграли сборную Израиля и вышли в плей-офф!

Матч проходил в ледовом холле «Тондираба». Израиль считался самым сильным из противников – они обыграли Северную Македонию 86:65 и Чехию 80:67. Ям Мадар, который в прошлом году играл в белградском «Партизане», теперь перешел в стамбульский «Фенербахче» и является явной движущей силой команды.