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В День восстановления независимости Эстонии можно посетить башню «Длинный Герман»

rus.postimees.ee
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Башня «Длинный Герман».
Башня «Длинный Герман». Фото: PEETER LANGOVITS/PM/SCANPIX

По случаю 32-й годовщины восстановления независимости Эстонии в воскресенье, 20 августа, башня «Длинный Герман» будет открыта для посещения, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

На башню можно будет подняться с 11:00 до 17:00. Вход со стороны Губернаторского сада. Для более слаженной организации посетители получат на месте бесплатные входные билеты, на которых будет указано время посещения башни. Экскурсии начинаются в полный час и в половину часа. Размер групп ограничен ввиду небольшого пространства внутри башни.

День начнется в 11:00 с поминальной церемонии у камня 20-го августа на склоне холма Тоомпеа. С речью выступит президент Клуба 20 августа Антс Веэтыусме. Цветы от имени Рийгикогу возложит спикер парламента Лаури Хуссар. В церемонии также примет участие премьер-министр Кая Каллас.

32 года назад, 20 августа 1991 года, в 23:03 Верховный Совет Эстонской Республики 69 голосами «за» принял Постановление «О независимости Эстонской Республики».

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