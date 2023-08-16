В День восстановления независимости Эстонии можно посетить башню «Длинный Герман»

На башню можно будет подняться с 11:00 до 17:00. Вход со стороны Губернаторского сада. Для более слаженной организации посетители получат на месте бесплатные входные билеты, на которых будет указано время посещения башни. Экскурсии начинаются в полный час и в половину часа. Размер групп ограничен ввиду небольшого пространства внутри башни.