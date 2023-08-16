В День восстановления независимости Эстонии можно посетить башню «Длинный Герман»

По случаю 32-й годовщины восстановления независимости Эстонии в воскресенье, 20 августа, башня «Длинный Герман» будет открыта для посещения, сообщает пресс-служба Рийгикогу.
На башню можно будет подняться с 11:00 до 17:00. Вход со стороны Губернаторского сада. Для более слаженной организации посетители получат на месте бесплатные входные билеты, на которых будет указано время посещения башни. Экскурсии начинаются в полный час и в половину часа. Размер групп ограничен ввиду небольшого пространства внутри башни.
День начнется в 11:00 с поминальной церемонии у камня 20-го августа на склоне холма Тоомпеа. С речью выступит президент Клуба 20 августа Антс Веэтыусме. Цветы от имени Рийгикогу возложит спикер парламента Лаури Хуссар. В церемонии также примет участие премьер-министр Кая Каллас.
32 года назад, 20 августа 1991 года, в 23:03 Верховный Совет Эстонской Республики 69 голосами «за» принял Постановление «О независимости Эстонской Республики».