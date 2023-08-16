Торгово-промышленная палата: налог на автомобили не имеет четкой цели

В письме, направленном в Министерство финансов, Палата поставила вопрос о том, считает ли Министерство налог на транспортные средства экологическим или имущественным налогом, и хотела бы знать, насколько введение налога на транспортные средства поможет сократить выбросы углекислого газа от автомобилей.

Торговая палата также хотела бы получить ответ на вопрос, почему предпочтение должно отдаваться отслужившим свой срок старым автомобилям, а не новым и более экологичным, и планирует ли государство вносить изменения в систему общественного транспорта, чтобы еще больше стимулировать использование общественного транспорта.

В Палате также считают необходимым отдельно проанализировать влияние налога на стратификацию населения, поскольку, например, в сельской местности, по мнению палаты, детям может быть сложнее участвовать в досуговых мероприятиях или посещать школы, что в конечном итоге может снизить их возможности для самореализации в будущем.