Торгово-промышленная палата: налог на автомобили не имеет четкой цели

Торгово-промышленная палата Эстонии в своем отзыве на планируемый налог на автомобили отмечает, что его цель и последствия введения остаются неясными.
В письме, направленном в Министерство финансов, Палата поставила вопрос о том, считает ли Министерство налог на транспортные средства экологическим или имущественным налогом, и хотела бы знать, насколько введение налога на транспортные средства поможет сократить выбросы углекислого газа от автомобилей.
Торговая палата также хотела бы получить ответ на вопрос, почему предпочтение должно отдаваться отслужившим свой срок старым автомобилям, а не новым и более экологичным, и планирует ли государство вносить изменения в систему общественного транспорта, чтобы еще больше стимулировать использование общественного транспорта.
В Палате также считают необходимым отдельно проанализировать влияние налога на стратификацию населения, поскольку, например, в сельской местности, по мнению палаты, детям может быть сложнее участвовать в досуговых мероприятиях или посещать школы, что в конечном итоге может снизить их возможности для самореализации в будущем.
Результат недавнего опроса компаний-членов Палаты по вопросу налога на автомобили показал, по данным Палаты, что 73% респондентов выступают или скорее выступают против введения налога на автомобили. Было отмечено, что акцизы на моторное топливо уже действуют в отношении автотранспорта, и это вполне соответствует принципу «загрязнитель платит». В настоящее время, по мнению Палаты, основной целью введения нового налога является сбор около 120 млн евро в бюджет страны, а экологические задачи отходят на второй план. В ходе опроса также отмечалась сложность, несправедливость и непрозрачность предлагаемого налога.
«В настоящее время неясно, преследует ли новый налог экологические цели или просто увеличивает налоговые поступления государства, и в такой ситуации невозможно обсуждать детали планируемого налога», - отметил в пресс-релизе генеральный директор Торгово-промышленной палаты Майт Пальтс, добавив, что если целью является сбор дополнительных средств для покрытия других оправданных расходов, то следует искать более подходящие решения, например, в рамках НДС или подоходного налога, а аргумент, что в других странах такой налог есть, а в Эстонии нет, нельзя принимать всерьез.
Торговая палата считает важным, чтобы новый налог соответствовал следующим принципам: налогом должны облагаться только автомобили, находящиеся в активной эксплуатации, т.е. имеющие действующую страховку; налог может взиматься через страхование автомобилей; это должен быть целевой налог, направленный на поддержание и развитие дорожной инфраструктуры или, по крайней мере, на поощрение менее загрязняющих окружающую среду видов транспорта.