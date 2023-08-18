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«В этом году в Таллинне все клещи боррелиозные». Медики грустят, чиновники подтверждают, вакцины так и нет

Личный опыт журналиста Rus.Postimees, которого любят клещи
, журналист
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Тот самый клещ, который объединяет народы Северной Европы без спроса и оглядок на политический строй, или на пограничные преграды.
Тот самый клещ, который объединяет народы Северной Европы без спроса и оглядок на политический строй, или на пограничные преграды. Фото: Caro / Sorge

«Что это на мне?! Клещ!» - знакомое многим в Эстонии осознание. И в этом сезоне оно особенно важно. Так уж вышло, что журналиста Rus.Postimees регулярно кусают боррелиозные клещи. Департамент здоровья подтверждает, что это не частный случай, а тенденция. Мы узнали, почему от самого распространенного заболевания, переносимого клещами, до сих пор нет вакцин, как и бесплатного тестирования опасных насекомых в Эстонии.

«Ты, наверное, просто вкусный», - прокомментировали и родственники, и друзья мой очередной укус клеща. Кусал не я. Кусали меня. Третий раз за год.

«Хоть брей, хоть не брей усы - любят меня лисы и псы…»

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