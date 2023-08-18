«В этом году в Таллинне все клещи боррелиозные». Медики грустят, чиновники подтверждают, вакцины так и нет

«Что это на мне?! Клещ!» - знакомое многим в Эстонии осознание. И в этом сезоне оно особенно важно. Так уж вышло, что журналиста Rus.Postimees регулярно кусают боррелиозные клещи. Департамент здоровья подтверждает, что это не частный случай, а тенденция. Мы узнали, почему от самого распространенного заболевания, переносимого клещами, до сих пор нет вакцин, как и бесплатного тестирования опасных насекомых в Эстонии.