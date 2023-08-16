Срочно нужны доноры: запасы одной группы крови находятся в критическом состоянии

По данным центра крови Северо-Эстонской региональной больницы (PERH), запасы крови с нулевой резус-отрицательной группой крови находятся в критическом состоянии, поэтому центр крови ожидает доноров для сдачи крови.
Кровь можно сдать в центре крови, расположенном по адресу бульвар Эстония 1 в Таллинне, по понедельникам и пятницам с 8:00 до 16:00, со вторника по четверг с 11:00 до 19:00.
Донорский центр «Юлемисте» принимает доноров по адресу Валукоя 7 в понедельник, среду и пятницу с 9:00 до 17:00, по вторникам и четвергам с 10:00 до 18:00.
Записаться на сдачу крови можно на сайте.