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Срочно нужны доноры: запасы одной группы крови находятся в критическом состоянии

BNS
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Донор крови. Изображение является иллюстративным.
Донор крови. Изображение является иллюстративным. Фото: Raul Mee

По данным центра крови Северо-Эстонской региональной больницы (PERH), запасы крови с нулевой резус-отрицательной группой крови находятся в критическом состоянии, поэтому центр крови ожидает доноров для сдачи крови.

Кровь можно сдать в центре крови, расположенном по адресу бульвар Эстония 1 в Таллинне, по понедельникам и пятницам с 8:00 до 16:00, со вторника по четверг с 11:00 до 19:00.

Донорский центр «Юлемисте» принимает доноров по адресу Валукоя 7 в понедельник, среду и пятницу с 9:00 до 17:00, по вторникам и четвергам с 10:00 до 18:00.

Записаться на сдачу крови можно на сайте.

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