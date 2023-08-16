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В Тартумаа сгорел жилой дом

Эйли Арула
, журналист
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Пожар в доме в селе Какуметса.
Пожар в доме в селе Какуметса. Фото: Lõuna päästekeskus

Во вторник в 11:15 утра в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в доме в деревне Какуметса волости Луунья.

Когда спасатели прибыли, пламя уже охватило чердак и крышу одноэтажного деревянного дома. По словам хозяина, в доме никого не было.

В доме отключили электричество и вызвали электриков, так как рядом были линии электропередач. Спасатели вынесли газовые баллоны из соседнего гаража.

Пожар в доме удалось локализовать в час дня, а работы по тушению закончились в половине третьего дня. При пожаре постарадала машина, припаркованная во дворе. Гараж от огня не пострадал. Возгорание в доме могло начаться из-за неисправности электросети, но точная причина возгорания выясняется.

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