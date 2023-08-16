В Тартумаа сгорел жилой дом

Когда спасатели прибыли, пламя уже охватило чердак и крышу одноэтажного деревянного дома. По словам хозяина, в доме никого не было.

В доме отключили электричество и вызвали электриков, так как рядом были линии электропередач. Спасатели вынесли газовые баллоны из соседнего гаража.