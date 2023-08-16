Деятельность регистра народонаселения, предоставившего данные фонду Pere Sihtkapital, будет проверена

Одновременно с этим МВД приостановило обработку данных, полученных фондом Pere Sihtkapital из регистра народонаселения.

«Поскольку Министерству внутренних дел, вероятно, был предъявлен фиктивный договор на запрос данных из регистра народонаселения, считаю важным, чтобы внутренний аудит дал оценку действующему правовому полю. Нам необходимо оценить, достаточно ли действующего сегодня законодательства для защиты персональных данных. Я считаю, что для того, чтобы этот случай остался единичным плохим примером, все соответствующие органы должны проанализировать случившееся и сделать выводы», - сказал Ляэнеметс.

Министр добавил, что Министерство внутренних дел также должно критически и требовательно пересмотреть сегодняшние рабочие процессы и внутреннюю организацию работы, поскольку приоритетом всех операций, связанных с регистром народонаселения, является абсолютная безопасность в ходе сбора, обработки и выдачи данных.

В связи с возможным нарушением обработки данных регистра народонаселения МВД инициировало процедуру государственного надзора, в ходе которой ведомство приостановило обработку данных, полученных 22 июня фондом Pere Sihtkapital из регистра народонаселения, до конца надзорных действий. В отношении данных, которые уже уничтожены, фонд обязан представить министерству соответствующее подтверждение.