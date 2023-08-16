СТУДИЯ POSTIMEES ⟩ Комиссия по гособороне: у украинцев меньше трех месяцев на контрнаступление

Одним из важных факторов в этой области являются мины, потому что Украина заминировала районы вдоль берега, и Россия тоже ставила мины. Кроме морских мин, вода сейчас смыла в воды Черного моря и другие. Например, после подрыва Каховской плотины, в районе которой русские также минировали берега. Даже морские мины отправились путешествовать. Несколько дней назад на побережье Румынии в курортной зоне произошел подрыв мины, и это показывает, насколько опасной там стала ситуация. Однако суда-зерновозы пытаются покинуть украинские порты, и, если бы Россия выстрелила в первое торговое судно и потопила его, я думаю, реакция международного сообщества была бы чрезвычайно сильной.

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– Пусть продвижение на фронте небольшое, но за последнюю неделю в некоторых местах все же удалось продвинуться вперед. Что происходит на фронте?

– Украина добилась определенного прогресса вокруг Бахмута, что имело большое значение для русских, поскольку они пролили там много крови и провозгласили свою победу. Однако сейчас украинцы близки к тому, чтобы отвоевать город. Это стало бы очень большим политическим и психологическим удар по России.

– Если посмотреть на южный фронт, то до Азовского моря украинцам еще далеко.

– Это не очень много, потому что береговая линия не самое важное место, до которого нужно добраться. Железные и автомобильные дороги гораздо важнее, а они находятся довольно близко к линии фронта. Жизненно важные автомобильные и железные дороги проходят иногда в 25–50 км от фронта, но прорваться в тех местах очень трудно. Мы, может быть, немного раздражены тем, что за последние несколько недель не так много хороших новостей, но это как закипание воды: сначала как будто ничего не происходит, но постепенно температура поднимается, а затем вода начинает шуметь и, наконец, закипает. Было бы неплохо, если бы украинцам удалось нанести один очень эффективный удар и это было бы разрушение Керченского моста. Лучше всего это будет сделать, когда они дойдут до Азовского моря. Тогда разрушение моста станет вопросом очень короткого времени.

– Что может произойти на фронте в ближайшее время?