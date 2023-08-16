СТУДИЯ POSTIMEES ⟩ Комиссия по гособороне: у украинцев меньше трех месяцев на контрнаступление

Украинские войска в последние дни добились определенных успехов на фронтах, обострилась обстановка и в Черном море, где корабли и порты обеих сторон находятся под огнем.
Может ли ситуация в Черном море осложниться еще больше и в каком направлении продвинулись украинцы на фронтах? Об этом мы говорили с председателем комиссии Рийгикогу по государственной обороне Калевом Стойческу в «Военной студии» Postimees.
– В последнее время ситуация в Черном море обострилась, это связано только с зерновой сделкой или из этого можно вычитать что-то еще?
– Это, безусловно, связано с зерновой сделкой, потому что Россия в одностороннем порядке вышла из нее. Россия проводит тактику запугивания, она делает это для того, чтобы страны не осмеливались отправлять в регион зерновозы. Даже к устью Дуная, чтобы Украина ничего не могла экспортировать через тамошние порты.
В свое время зерновая сделка была очень полезна для России, так как она должна была доказать, что с Россией можно заключать договоры и они будут выполняться. Сейчас Россия в очередной раз показала, что с ней невозможно договариваться, потому что в один момент она абсолютно безосновательно вышла из зерновой сделки. Тем, кто мечтает заключить какие-то договоренности с Россией, я бы сказал: мечтайте дальше. Теперь русские настолько обнаглели, что, помимо нападений на порты, начали производить предупредительные выстрелы и по торговым судам.
– У Украины, наверное, не так много вариантов, чтобы защитить себя в Черном море?
– Там, действительно, до сих пор хозяйничает Россия. У НАТО там тоже были какие-то учения и присутствие, но не такие, чтобы спровоцировать или рассердить Россию. Скорее, для наблюдения за обстановкой над Черным морем используются разведывательные беспилотники, а также самолеты разведки и наблюдения.
Одним из важных факторов в этой области являются мины, потому что Украина заминировала районы вдоль берега, и Россия тоже ставила мины. Кроме морских мин, вода сейчас смыла в воды Черного моря и другие. Например, после подрыва Каховской плотины, в районе которой русские также минировали берега. Даже морские мины отправились путешествовать. Несколько дней назад на побережье Румынии в курортной зоне произошел подрыв мины, и это показывает, насколько опасной там стала ситуация. Однако суда-зерновозы пытаются покинуть украинские порты, и, если бы Россия выстрелила в первое торговое судно и потопила его, я думаю, реакция международного сообщества была бы чрезвычайно сильной.
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– Пусть продвижение на фронте небольшое, но за последнюю неделю в некоторых местах все же удалось продвинуться вперед. Что происходит на фронте?
– Украина добилась определенного прогресса вокруг Бахмута, что имело большое значение для русских, поскольку они пролили там много крови и провозгласили свою победу. Однако сейчас украинцы близки к тому, чтобы отвоевать город. Это стало бы очень большим политическим и психологическим удар по России.
– Если посмотреть на южный фронт, то до Азовского моря украинцам еще далеко.
– Это не очень много, потому что береговая линия не самое важное место, до которого нужно добраться. Железные и автомобильные дороги гораздо важнее, а они находятся довольно близко к линии фронта. Жизненно важные автомобильные и железные дороги проходят иногда в 25–50 км от фронта, но прорваться в тех местах очень трудно. Мы, может быть, немного раздражены тем, что за последние несколько недель не так много хороших новостей, но это как закипание воды: сначала как будто ничего не происходит, но постепенно температура поднимается, а затем вода начинает шуметь и, наконец, закипает. Было бы неплохо, если бы украинцам удалось нанести один очень эффективный удар и это было бы разрушение Керченского моста. Лучше всего это будет сделать, когда они дойдут до Азовского моря. Тогда разрушение моста станет вопросом очень короткого времени.
– Что может произойти на фронте в ближайшее время?
– Не берусь предсказывать, но надежда все же есть, что Украине в какой-то момент удастся где-то прорваться. На это мы очень надеемся сейчас, поскольку на контратаку остается менее трех месяцев. Очевидно, война продлиться и в следующем году.