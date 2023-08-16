Ср, 16.08.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Уставшему рыбаку понадобилась помощь спасателей

Эйли Арула
, журналист
Facebook Twitter
Comments
Уставший рыболов ждал спасателей в канаве.
Уставший рыболов ждал спасателей в канаве. Фото: Marianne Loorents

Рано утром в среду спасатели получили сообщение о мужчине, который ушел на рыбалку на озере Кайавере, однако отправиться домой пешком он был не в состоянии.

Сегодня где-то после семи часов утра в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в деревне Отслава Тартуской волости пожилой мужчина накануне ночью отправился пешком на рыбалку в окрестности озера Кайавере, но после рыбалки выбраться из воды не смог.

Спасатели добрались до мужчины вдоль узкой канавы и вызволили его при помощи носилок. Уставшего рыбака передали скорой помощи.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх