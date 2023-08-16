Уставшему рыбаку понадобилась помощь спасателей

Сегодня где-то после семи часов утра в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в деревне Отслава Тартуской волости пожилой мужчина накануне ночью отправился пешком на рыбалку в окрестности озера Кайавере, но после рыбалки выбраться из воды не смог.