Уставшему рыбаку понадобилась помощь спасателей

Рано утром в среду спасатели получили сообщение о мужчине, который ушел на рыбалку на озере Кайавере, однако отправиться домой пешком он был не в состоянии.
Сегодня где-то после семи часов утра в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в деревне Отслава Тартуской волости пожилой мужчина накануне ночью отправился пешком на рыбалку в окрестности озера Кайавере, но после рыбалки выбраться из воды не смог.
Спасатели добрались до мужчины вдоль узкой канавы и вызволили его при помощи носилок. Уставшего рыбака передали скорой помощи.