Эстонская криптоплатформа Change сокращает сотрудников

«В ближайшие недели мы будем всячески сотрудничать с нашей командой и Кассой по безработице», – сказал глава Change Group Кристьян Кангро.

Он пояснил, что это крайне сложный, но необходимый шаг для компании, ведь если Change выйдет в прибыль, в конечном итоге это положительно отразится и на клиентах: «Мы от всего сердца благодарим всех покидающих наc сотрудников за их вклад и предлагаем им 10-недельную зарплату».