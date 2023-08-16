Эстонская криптоплатформа Change сокращает сотрудников

Эстонская криптовалютная торговая платформа Change объявила о реструктуризации компании и сокращении сотрудников с целью получения прибыли, пишут «Деловые ведомости».
Change Group, которая торгуется на платформе Funderbeam, сообщила, что в ходе реструктуризации под сокращение попадут 23 человека.
«В ближайшие недели мы будем всячески сотрудничать с нашей командой и Кассой по безработице», – сказал глава Change Group Кристьян Кангро.
Он пояснил, что это крайне сложный, но необходимый шаг для компании, ведь если Change выйдет в прибыль, в конечном итоге это положительно отразится и на клиентах: «Мы от всего сердца благодарим всех покидающих наc сотрудников за их вклад и предлагаем им 10-недельную зарплату».
Недавно стало известно, что эстонский миллионер Ингмар Маттус, владелец успешной компании Tickmill, приобретает 51 процент акций криптовалютной торговой платформы Change.