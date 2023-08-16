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Экс-премьер Финляндии Александер Стубб будет баллотироваться в президенты страны

rus.postimees.ee
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Александер Стубб работает профессором в Университете ЕС во Флоренции.
Александер Стубб работает профессором в Университете ЕС во Флоренции. Фото: VINCENT KESSLER/REUTERS

Бывший премьер-министр Финляндии Александер Стубб объявил о том, что собирается баллотироваться на пост президента от Коалиционной партии, передает Yle

«В нынешней мировой политической ситуации ответ очевиден: когда родина зовет, нужно идти», - заявил Стубб на пресс-конференции.

Председатель финской Коалиционной прартии Петтери Орпо в понедельник предложил Стуббу выдвинуть свою кандидатуру. Голосование членов партии по этому вопросу не проводилось, хотя зампредседателя партии Антти Хяккянен ранее заявил, что серьезно рассматривает участие в президенстких выборах.

55-летний Стубб работает профессором в Университете ЕС во Флоренции, Италия. Последние несколько лет бывший лидер коалиционеров не участвовал в политической деятельности.

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