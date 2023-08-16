Экс-премьер Финляндии Александер Стубб будет баллотироваться в президенты страны

Бывший премьер-министр Финляндии Александер Стубб объявил о том, что собирается баллотироваться на пост президента от Коалиционной партии, передает Yle.
«В нынешней мировой политической ситуации ответ очевиден: когда родина зовет, нужно идти», - заявил Стубб на пресс-конференции.
Председатель финской Коалиционной прартии Петтери Орпо в понедельник предложил Стуббу выдвинуть свою кандидатуру. Голосование членов партии по этому вопросу не проводилось, хотя зампредседателя партии Антти Хяккянен ранее заявил, что серьезно рассматривает участие в президенстких выборах.
55-летний Стубб работает профессором в Университете ЕС во Флоренции, Италия. Последние несколько лет бывший лидер коалиционеров не участвовал в политической деятельности.