Экс-премьер Финляндии Александер Стубб будет баллотироваться в президенты страны

«В нынешней мировой политической ситуации ответ очевиден: когда родина зовет, нужно идти», - заявил Стубб на пресс-конференции.

Председатель финской Коалиционной прартии Петтери Орпо в понедельник предложил Стуббу выдвинуть свою кандидатуру. Голосование членов партии по этому вопросу не проводилось, хотя зампредседателя партии Антти Хяккянен ранее заявил, что серьезно рассматривает участие в президенстких выборах.