Умер легендарный канадский хоккеист

За свою карьеру Баун забил 37 шайб, сделал 187 передач и набрал 1489 штарфных минут в 964 играх регулярного сезона. В плей-офф он добавил три гола, 12 передач и 171 штрафную минуту. Всего он сыграл в 96 играх плей-офф.

Баун родился 9 сентября 1936 года. Став профессионалом, Баун провел большую часть сезона 1956–57 за «Рочестер Американс», филиал «Торонто Мэйпл Лифс» в Американской хоккейной лиге. Он был вызван в «Лифс» в течение сезона и играл в Торонто следующие 11 сезонов, выиграв Кубок Стэнли в 1962, 1963, 1964 и 1967 годах.

Он считался одним из самых сильных и чистых нападающих своего времени.

Бауна запомнили в финале 1964 года против «Детройт Ред Уингз». Тогда он получил серьезную травму – перелом лодыжки в шестой игре серии и покинул лед. Но в дополнительное время снова вмешался в игру и забил победную шайбу.