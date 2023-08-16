С 24 февраля 2022 года за международной защитой к Эстонии обратились свыше 250 граждан РФ

Такие данные в ответ на запрос депутата Рийгикогу Марии Юферевой-Скуратовски (Центристская партия) привел министр внутренних дел, социал-демократ Лаури Ляэнеметс.

Всего в период с 24 февраля 2022 по 23 июля 2023 года иностранцами было подано эстонским властям 5766 заявлений о предоставлении международной защиты. Из них 261 поступило от граждан РФ, а 38 – от граждан Беларуси.