КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Президент не может зависеть ни от правительства, ни от министра

Да, бюджет утверждается Рийгикогу, но вот уже многие годы обсуждается тот факт, что государственный бюджет довольно сложночитаем для среднестатистического члена парламента. Любой может взять на себя задачу разобраться в государственном бюджете и попытаться понять его суть. Но члены Рийгикогу, вероятно, все также голосуют на основе партийной линии без глубокого понимания содержания бюджета.

Если у конституционных институтов заканчиваются деньги, они должны обратиться в Министерство финансов, чтобы узнать, может ли государственный резерв дать им дополнительные средства. И, кажется, министр финансов тоже может сказать им сразу: нет смысла подавать официальную просьбу о деньгах, мы ее все равно не удовлетворим. Даже не вынося этот вопрос на рассмотрение правительства.

По мнению Postimees, такой подход является неправильным. Дело здесь не в том, оправданы расходы или нет, а в том, кто в конечном итоге принимает по ним решение.