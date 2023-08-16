КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Президент не может зависеть ни от правительства, ни от министра

Финансирование конституционных институтов не должно зависеть от того, кто в настоящее время является министром финансов.
Основные идеи нашей страны записаны в Конституции Эстонии. Также там говорится, что главой эстонского государства является президент. Ему помогает Канцелярия президента в выполнении его обязанностей.
Администрация президента в этом году потратила средства быстрее, чем позволял бюджет. В этом виноваты неожиданные расходы, связанные с государственными визитами. Поэтому директор канцелярии президента Пеэп Яхило решил поинтересоваться, может ли правительство выделить дополнительные деньги из резервного фонда. Однако министр финансов Март Вырклаэв дал понять, что подавать официальную просьбу о деньгах нет смысла, потому что ее все равно не одобрят.
Добавилась еще одна запутанная история, как внутренний советник президента Тоомас Сильдам намекнул Минфину, что оглашение президентом законопроектов зависит от того, одобрит ли правительство запрос на деньги. Если бы это было действительно так, то, конечно, понятно, что министру финансов было бы трудно ответить утвердительно на просьбу о деньгах.
Однако главный вопрос не в том, оправдан ли отрицательный ответ министра финансов. Упомянутые в Конституции институты необходимы для функционирования эстонского государства. Им поставлены задачи, которые необходимо выполнять.
Согласно Конституции эти институты должны быть независимыми, автономными и самодостаточными от правительства как исполнительной власти. Однако их бюджет устанавливается Министерством финансов.
Эта проблема касается не только аппарата президента, но и Рийгикогу, Государственной канцелярии, Государственного контроля и Верховного суда. Все они теперь должны просить деньги у исполнительной власти, то есть правительства, если это необходимо.
Да, бюджет утверждается Рийгикогу, но вот уже многие годы обсуждается тот факт, что государственный бюджет довольно сложночитаем для среднестатистического члена парламента. Любой может взять на себя задачу разобраться в государственном бюджете и попытаться понять его суть. Но члены Рийгикогу, вероятно, все также голосуют на основе партийной линии без глубокого понимания содержания бюджета.
Если у конституционных институтов заканчиваются деньги, они должны обратиться в Министерство финансов, чтобы узнать, может ли государственный резерв дать им дополнительные средства. И, кажется, министр финансов тоже может сказать им сразу: нет смысла подавать официальную просьбу о деньгах, мы ее все равно не удовлетворим. Даже не вынося этот вопрос на рассмотрение правительства.
По мнению Postimees, такой подход является неправильным. Дело здесь не в том, оправданы расходы или нет, а в том, кто в конечном итоге принимает по ним решение.
Подготовка бюджета должна осуществляться в финансовой комиссии Рийгикогу, а получение дополнительных денег не должно зависеть от правительства. А уж тем более от одного конкретного министра. По мнению Postimees, финансовые дела конституционных институтов должен решать законодатель, то есть Рийгикогу – и не так, что депутаты бездумно поднимают руки на то, что предлагает Минфин.