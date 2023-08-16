Eesti Gaas втрое увеличивает поставки, потребители могут не беспокоиться – газа достаточно

«Третья часть импорта в Финляндию и Балтийский регион проходит через Eesti Gaas – большие объемы и прямые контракты с ведущими мировыми поставщиками позволяют нам предлагать клиентам надежные и доступные поставки и увеличивать свою рыночную долю», - отметил председатель правления Eesti Gaas Маргус Каазик.

Каазик подчеркнул, что менее чем за год Eesti Gaas полностью перешел на СПГ западного происхождения. «Новые маршруты поставок из Норвегии и США оправдали себя и на сегодня налажены – это придало газовому рынку в регионе больше определенности и также помогло сбить цену: по сравнению с осенью прошлого года цена на газ сейчас в шесть раз ниже», - сказал Каазик.

По словам Каазика, эстонские потребители газа могут не беспокоиться – европейские газовые резервуары полны, газа будет достаточно и сейчас, и во время грядущего отопительного периода. «Ближе к зиме цена на газ обещает несколько подняться, но по всем признакам предстоящий отопительный сезон будет значительно спокойнее предыдущего», - добавил он.