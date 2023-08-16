Одну из беднейших стран Европы поразил настоящий туристический бум

Отдых в Албании также рекламировали некоторые итальянские СМИ, которые окрестили соседа по морю «карибской страной Европы», восхваляя тамошние песчаные пляжи. Албания также была рекомендована несколькими итальянскими туристическими блоггерами из-за ее дешевых цен на паром и близкого расположения. В качестве дополнительного бонуса часто указывается, что многие албанцы говорят по-итальянски.

Они не были готовы к буму

Одним из туристов, отправившихся на пароме из Италии в Албанию в этом году, с которым пообщалась Financial Times, был 28-летний Николас Ферреро. Он описал поездку на пароме в Албанию как «хаос» с кучей британцев, итальянцев и албанцев. Когда он прибыл на курорт Саранда, недалеко от греческой границы, на пляже было полно итальянцев. «Это было похоже на маленькую Италию», - сказал он.

Ферреро платил 360 евро в неделю за «простую, но приятную» квартиру с четырьмя спальнями в Саранде, что составляет лишь малую часть того, что он заплатил бы за отдых в Италии. В то же время итальянец отметил, что его арендованная квартира была все равно недостроена, как и многие другие отели в этом районе. «Мне показалось, что они не готовы к туристическому буму», - сказал он.

Неудивительно, ведь туристический ажиотаж в Албании был взрывным. Согласно последним данным Евростата, иностранные туристы провели в Албании 261 000 ночей в первом квартале, что на 152 процента больше, чем за тот же период 2019 года. Для сравнения, количество туристов в Италии, туристической стране, еще не восстановилось до допандемического уровня.