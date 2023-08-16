Адвокаты: требования к защите личных данных должны быть одинаковыми для всех

«Доверие к государству подорвано, что демонстрирует и массовое ограничение доступа к данным в регистре народонаселения», - отметил Хюбнер, подчеркнув, что государство должно восстановить доверие в первую очередь путем тщательного расследования и разъяснения того, как подобная ситуация возникла и что предпринять, чтобы исключить возможность ее повторения.

По словам адвоката, люди видят, что из-за правил защиты данных учителя собирают подписи, чтобы малыш мог участвовать в групповой фотосъемке, или же магазин наказывается за использование данных камеры видеонаблюдения. «Если теперь окажется, что политическая организация получила от государства большой объем конфиденциальных персональных данных незаконным путем и без проверки, неизбежно создастся впечатление, что правила защиты данных не применяются ко всем в равной степени», - сказал Хюбнер.

Для восстановления доверия надзорная деятельность Инспекции по защите данных должна ответить не столько на вопрос о том, как фонд запрашивал данные и проводил исследование, но на каком правовом основании регистр народонаселения вообще их выдал, как проводился анализ по существу и как было принято решение в отношении получателей данных. «Для любой обработки личных данных, включая выдачу данных, должна существовать правовая основа», - пояснил Хюбнер.