В этом году торговая сеть Grossi планирует открыть несколько новых магазинов

Совсем недавно компания OG Elektra AS приобрела за 90 000 евро старую молочную ферму в Лихула. Договор включал в себя обязательство о праве на застройку. В течение двух лет компания должна построить на участке по адресу Таллиннское шоссе, 65 продуктовый магазин площадью не менее 800 м2, пишет Virumaa Teataja.