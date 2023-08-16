В этом году торговая сеть Grossi планирует открыть несколько новых магазинов

Владелец OG Elektra Олег Гроссь рассказал, что сейчас нужно сделать проект магазина в Лихула, и завершение строительства магазина во многом зависит от скорости рассмотрения дела государственными ведомствами.
«Хорошим примером является запланированное расширение в Сымеру. Мы договорились с Транспортным департаментом, но несколько лет ждали одобрения Министерства регионального развития и сельского хозяйства. Магазин планируется построить на сельскохозяйственных землях, решение волостного собрания было единогласным, и теперь министерство сельского хозяйства ставит под сомнение решение местных властей», - объяснил Гроссь причины задержки проекта в Сымеру.