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В этом году торговая сеть Grossi планирует открыть несколько новых магазинов

Сийм Михайлов
, журналист
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Открытие магазина Grossi в Килинги-Нымме.
Открытие магазина Grossi в Килинги-Нымме. Фото: Urmas Luik

Совсем недавно компания OG Elektra AS приобрела за 90 000 евро старую молочную ферму в Лихула. Договор включал в себя обязательство о праве на застройку. В течение двух лет компания должна построить на участке по адресу Таллиннское шоссе, 65 продуктовый магазин площадью не менее 800 м2, пишет Virumaa Teataja.

Владелец OG Elektra Олег Гроссь рассказал, что сейчас нужно сделать проект магазина в Лихула, и завершение строительства магазина во многом зависит от скорости рассмотрения дела государственными ведомствами.

«Хорошим примером является запланированное расширение в Сымеру. Мы договорились с Транспортным департаментом, но несколько лет ждали одобрения Министерства регионального развития и сельского хозяйства. Магазин планируется построить на сельскохозяйственных землях, решение волостного собрания было единогласным, и теперь министерство сельского хозяйства ставит под сомнение решение местных властей», - объяснил Гроссь причины задержки проекта в Сымеру.

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