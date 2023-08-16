Изменения в школьном питании в Тарту: еда станет более экологически чистой и полезной

С сентября Baltic Restaurants Estonia AS, действующая под названием Daily, начнет работу в двух третях тартуских общеобразовательных школ, что принесет с собой смену поставщика, увеличение доли экологически чистых продуктов, школьный буфет без упаковки и и более энергосберегающую кухонную технику.
Компания Baltic Restaurants Estonia AS, которая весной выиграла тендер на оказание услуг общественного питания в школах города Тарту, с середины августа приступит к работе в учебных заведениях.
Кухни будут оборудованы экологически чистой техникой, общая стоимость которой составляет почти миллион евро. «Поскольку период времени для переезда в новые рабочие помещения короткий, это сложная логистическая задача, но результат того стоит, поскольку мы можем внести свой вклад в сокращение углеродного следа школ и внедрение зеленого перехода», - сказал генеральный директор Baltic Restaurants Estonia AS Ааро Лоде.
Будет заменено различное оборудование для холодных и горячих кухонь, и по сравнению с предыдущим оборудованием энергосбережение школьных кухонь будет значительно выше, так как оно основано на новейших технологиях.
«Переход исключительно индукционные плиты сэкономит 50 процентов энергии, поскольку они более энергоэффективны, чем электрические плиты, которые до сих пор использовались в школах. Новые холодильники также имеют более низкий уровень энергопотребления и используют более экологически чистый газ», - пояснила менеджер по продажам и маркетингу Baltic Restaurants Estonia AS Тийу Эндриксон.
Если до сих пор лишь пятая часть школьного питания Тарту производилась из продуктов органического происхождения, то с сентября органические продукты будут составлять более половины рациона питания в 11 школах Тарту. «Даже сейчас все блюда, предлагаемые детям, готовятся непосредственно на школьных кухнях и в них не используются полуфабрикаты, но с сентября увеличится и доля органических продуктов. Доля органического питания будет в пределах 50-80 процентов, что поддерживает нашу цель по обеспечению студентов качественным, максимально разнообразным, полезным и здоровым питанием», - прокомментировал Лоде.
В то же время глава компании заявил, что государство и органы местного самоуправления должны и впредь уделять приоритетное внимание дополнительной поддержке школьного питания, чтобы увеличить долю локальной еды в меню и обеспечить устойчивое повышение качества школьного питания. «К сожалению, решение регионального министра о сокращении пособия на молочную продукцию в школах идет вразрез с этим.», - сказал Лоде.
Всего в городе Тарту 31 общеобразовательная школа, из которых Baltic Restaurants Estonia AS до сих пор действовала в восьми: Тартуская лицей Декарта, Тартуская гимназия имени Кристьяна Яака Петерсона, Школа Ильматсалу, Тартуская школа Марта Рейника, Тартуская гимназия Мийна Хярма, Тартуская гимназия Тамме и Тартуская школа Веэрику.
Начиная с осени предприятие также предлагает питание в Тартуской школе Герберта Мазинга, Тартуской гимназии имени Яана Поска,Тартуской гимназии Хьюго Треффнера, Тартуской гимназии Аннелинна, Тартуской школе Форселиус, Тартуской школе Кивилинна, Тартуской гимназии Hansa, Тартуской школе Раатузе, Тартуской школе Варику и Тартуской школе Карлова.
Baltic Restaurants Estonia AS, действующая под названием Daily, является крупнейшим предприятием школьного питания в Эстонии, которое с нового учебного года предлагает питание в 85 школах и 60 школьных столовых по всей Эстонии.