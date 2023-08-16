Изменения в школьном питании в Тарту: продукты станут более экологически чистыми и полезными

Компания Baltic Restaurants Estonia AS, которая весной выиграла тендер на оказание услуг общественного питания в школах города Тарту, с середины августа приступит к работе в учебных заведениях.

Кухни будут оборудованы экологически чистой техникой, общая стоимость которой составляет почти миллион евро. «Поскольку период времени для переезда в новые рабочие помещения короткий, это сложная логистическая задача. Но результат того стоит, поскольку мы можем внести свой вклад в сокращение углеродного следа школ и внедрение зеленого перехода», - сказал генеральный директор Baltic Restaurants Estonia AS Ааро Лоде.

Будет заменено различное оборудование для холодных и горячих кухонь, и по сравнению с предыдущим оборудованием энергосбережение школьных кухонь будет значительно выше, так как оно основано на новейших технологиях.

«Переход на исключительно индукционные плиты сэкономит 50 процентов энергии, поскольку они более энергоэффективны, чем электрические, которые до сих пор использовались в школах. Новые холодильники также имеют более низкий уровень энергопотребления и используют более экологически чистый газ», - пояснила менеджер по продажам и маркетингу Baltic Restaurants Estonia AS Тийу Эндриксон.