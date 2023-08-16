LHV прекращает осуществление платежей в две европейские страны

Банк обосновывает это сложной международной ситуацией, вызванной российской агрессией. Ограничение распространяется на все валюты, а также на дочерние компании банка, которые могут быть зарегистрированы или работать за пределами соответствующих стран, говорится в сообщении LHV.

Банк постарается обеспечить поступление получателю платежей, произведенных до 31 августа. Платежи, поступившие после 1 сентября, будут возвращены плательщику.

В исключительных случаях платежи будут приниматься от банков этих стран, если получатель платежа заявит о наличии у него законных интересов. Например, национальные интересы Эстонии, социальные причины и прочее.