LHV прекращает осуществление платежей в две европейские страны

С 1 сентября в банке LHV больше нельзя осуществлять платежи в банки Армении, Сербии, Узбекистана, Киргизии и Казахстана и получать платежи из этих стран.
Банк обосновывает это сложной международной ситуацией, вызванной российской агрессией. Ограничение распространяется на все валюты, а также на дочерние компании банка, которые могут быть зарегистрированы или работать за пределами соответствующих стран, говорится в сообщении LHV.
Банк постарается обеспечить поступление получателю платежей, произведенных до 31 августа. Платежи, поступившие после 1 сентября, будут возвращены плательщику.
В исключительных случаях платежи будут приниматься от банков этих стран, если получатель платежа заявит о наличии у него законных интересов. Например, национальные интересы Эстонии, социальные причины и прочее.
Подробнее об ограничениях на выплаты можно прочитать на сайте LHV.