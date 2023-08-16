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Бедствующий Департамент окружающей среды просит помощи у богатенького RMK

Юлле Харью
, журналист
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Вид со смотровой вышки в Вийдумяэ.
Вид со смотровой вышки в Вийдумяэ. Фото: Maanus Masing/Saarte Hääl

Как раз в то самое время, когда объемы работы возрастают, топор сокращения расходов обрушивается на Департамент окружающей среды, поэтому генеральный директор Департамента Райнер Вакра направил в состоятельный Центр управления государственными лесами (RMK) письмо с просьбой принять на себя управление центром природы Вийдумяэ.

«Уважаемый господин Марран, обращаюсь к вам с просьбой рассмотреть участок, находящийся в природном заповеднике Вийдумяэ на Сааремаа, вместе со зданиями, с точки зрения выполнения задач Центра управления государственными лесами, тем самым сохранив участок и здания для общественного использования в интересах охраны природы, истории культуры и природоведения», – написал Вакра главе RMK Микку Маррану 10 августа.

«Мы получили обращение с предложением, обсуждаем между собой возможное решение и общаемся с Департаментом окружающей среды», – прокомментировал эту просьбу руководитель отдела RMK по связям со СМИ Прийт Лутс.

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