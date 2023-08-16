Бедствующий Департамент окружающей среды просит помощи у богатенького RMK

«Уважаемый господин Марран, обращаюсь к вам с просьбой рассмотреть участок, находящийся в природном заповеднике Вийдумяэ на Сааремаа, вместе со зданиями, с точки зрения выполнения задач Центра управления государственными лесами, тем самым сохранив участок и здания для общественного использования в интересах охраны природы, истории культуры и природоведения», – написал Вакра главе RMK Микку Маррану 10 августа.