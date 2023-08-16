Литва закрывает два КПП на границе с Беларусью, страны Балтии и Польша рассматривают полное закрытие границ

«Неделю назад у меня состоялся разговор с министром внутренних дел Польши. Мы договорились, что сейчас на техническом уровне координируем технические шаги, алгоритмы, как будет выглядеть принятие такого регионального решения, если страны Балтии и Польша будут делать это одновременно, – сказала она журналистам в среду перед заседанием кабинета министров. – Хочу заверить вас, что мы работаем над этим на техническом уровне и на политическом – на 28 сентября запланирована встреча в Варшаве, где будут присутствовать министры стран Балтии и Польши, и мы выработаем последние штрихи, как должен выглядеть так называемый синхрон».

Вице-министр внутренних дел Литвы Арнолдас Абрамавичус заявил, что одновременное закрытие всех шести пунктов пропуска на границе с Беларусью создаст большие организационные проблемы.

В среду министры приняли решение о закрытии с пятницы пунктов пропуска «Шумскас» и «Тверячюс» на границе с Беларусью. После закрытия «Шумскаса» и «Тверячюса» остаются открытыми четыре пункта пересечения границы с Беларусью: «Мядининкай», «Лаворишкес», «Райгардас» и «Шальчининкай».

«Конечно, наша главная задача и цель состоит в том, чтобы на границе было как можно больше пограничников, поскольку там необходимо наибольшее количество сотрудников», - сказала министр.

Правительство Литвы приняло решение о временном закрытии двух пунктов «в связи с геополитическими обстоятельствами и для снижения угроз». Движение транспорта будет перенаправлено на пограничный пункт «Мядининкай», реконструкция которого уже подходит к концу. Решение о закрытии КПП было принято в связи с возможными угрозами, связанными с переброской в Беларусь части наемников российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

По данным Литвы и Польши, в настоящее время в Беларуси находится около 4 000 наемников ЧВК «Вагнер», часть из них - вблизи литовско-польской границы. Глава Службы охраны госграницы Литвы утверждает, что число наемников может достигать 4500.

С весны прошлого года Беларусь ввела безвизовый режим для граждан Литвы, Латвии и Польши. По данным белорусских властей, в этом году безвизовым режимом воспользовались 170 тыс. литовцев, а по данным белорусских пограничников, с апреля прошлого года - уже более 400 тыс. литовцев. Число поездок литовских граждан в соседнюю авторитарную страну достигло 400 тыс..