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НЕОЖИДАННОСТЬ ⟩ Государство открыто делится данными о жителях Эстонии в рекламных целях

Лийна Лакс
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Регистр народонаселения.
Регистр народонаселения. Фото: Aivar Aotäht / Sakala

Исследование Фонда Pere Siuhtkapital заставило жителей Эстонии обратить внимание на то, кто и зачем запрашивает их данные. Выяснился удивительный факт, который эстонские власти комментируют неохотно.

В последние дни люди стали массово скрывать свои данные в Регистре народонаселения, потому что стало ясно, что государственные органы достаточно свободно их разглашают. Люди описывают свое смятение на форумах, когда обнаруживают, что регистр позволяет по умолчанию выдавать их данные для «исследований и рекламы» - в том числе и данные несовершеннолетних. 

Система устроена таким образом: человек должен зайти в Регистр народонаселения и отказаться от передачи своих данных. В противном случае они могут попасть в руки кого угодно. 

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