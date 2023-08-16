НЕОЖИДАННОСТЬ ⟩ Государство открыто делится данными о жителях Эстонии в рекламных целях

В последние дни люди стали массово скрывать свои данные в Регистре народонаселения, потому что стало ясно, что государственные органы достаточно свободно их разглашают. Люди описывают свое смятение на форумах, когда обнаруживают, что регистр позволяет по умолчанию выдавать их данные для «исследований и рекламы» - в том числе и данные несовершеннолетних.