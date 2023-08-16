Скандал в России: тренер избил спортсменку

Несмотря на то, что российские конькобежцы с началом российской военной агрессии отстранены от международных соревнований, тренировки продолжаются.

Недавно в Челябинске прошли сборы для конькобежцев, на которых что-то пошло не так. Местные СМИ пишут, что Кардаков избил Епифанову и ее близкие обратились в полицию. В качестве доказательства они приложили и фотографии одежды спортсменки, на которых имелись пятна крови.

И местные чиновники, и Российская федерация конькобежного спорта начали расследование.

«Мы в курсе того, что произошло в Челябинске. И мы не акцептируем агрессивное поведение тренера. Сейчас федерация начала расследование, чтобы все виновные понесли наказание. Все должны понять, что поступать подобным образом нельзя», - приводит Match TV слова руководителя федерации Николая Гуляева.

Как сообщается, инцидент произошел в минувшую субботу. На голову спортсменки пришлось накладывать швы. Кроме того, она прошла МРТ-обследование.