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Скандал в России: тренер избил спортсменку

rus.postimees.ee
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Изибение. Иллюстративное фото.
Изибение. Иллюстративное фото. Фото: Remo Tõnismäe

В России разразился скандал: 68-летний тренер по конькобежному спорту Александр Кардаков, предположительно, избил свою 20-летнюю ученицу Юлию Епифанову.

Несмотря на то, что российские конькобежцы с началом российской военной агрессии отстранены от международных соревнований, тренировки продолжаются.

Недавно в Челябинске прошли сборы для конькобежцев, на которых что-то пошло не так. Местные СМИ пишут, что Кардаков избил Епифанову и ее близкие обратились в полицию. В качестве доказательства они приложили и фотографии одежды спортсменки, на которых имелись пятна крови.

И местные чиновники, и Российская федерация конькобежного спорта начали расследование.

«Мы в курсе того, что произошло в Челябинске. И мы не акцептируем агрессивное поведение тренера. Сейчас федерация начала расследование, чтобы все виновные понесли наказание. Все должны понять, что поступать подобным образом нельзя», - приводит Match TV слова руководителя федерации Николая Гуляева.

Как сообщается, инцидент произошел в минувшую субботу. На голову спортсменки пришлось накладывать швы. Кроме того, она прошла МРТ-обследование.

Если Епифанова подаст заявление против своего тренера, его ожидает до шести лет лишения свободы.

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