Чемпионка Европы Англия впервые вышла в финал чемпионата мира

Счет был открыт на 36-й минуте, когда полузащитница сборной Англии Элла Тун на 36-й минуте отправила мяч с 11 метров в угол ворот австралиек.

Известнейшая нападающая сборной Австралии Сэм Керр, получившая на домашнем ЧМ травму, но теперь стартовавшая в основном составе, сравняла счет красивым голом на 63-й минуте. Но через восемь минут вингер сборной Англии Лорен Хемп снова вывела англичанок вперед.

У австралийской сборной было несколько шансов сравнять счет, но воспользоваться ими не получилось.

Исход игры решился на 86-й минуте, когда Хемп отпасовала на Алессию Руссо, которая отправила мяч за голкипера австралийки и сделала окончательный счет 3:1.