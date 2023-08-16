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Чемпионка Европы Англия впервые вышла в финал чемпионата мира

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Англичанки празднуют победу в матче.
Англичанки празднуют победу в матче. Фото: Patrick Hoelscher

Действующая чемпионка Европы Англия стала второй вышедшей в финал женского чемпионата мира по футболу, обыграв в полуфинале хозяйку соревнований Австралию со счетом 3:1. Для женской сборной Англии это первый раз, когда они вышли в финальный матч чемпионата мира.

Счет был открыт на 36-й минуте, когда полузащитница сборной Англии Элла Тун на 36-й минуте отправила мяч с 11 метров в угол ворот австралиек.

Известнейшая нападающая сборной Австралии Сэм Керр, получившая на домашнем ЧМ травму, но теперь стартовавшая в основном составе, сравняла счет красивым голом на 63-й минуте. Но через восемь минут вингер сборной Англии Лорен Хемп снова вывела англичанок вперед.

У австралийской сборной было несколько шансов сравнять счет, но воспользоваться ими не получилось.

Исход игры решился на 86-й минуте, когда Хемп отпасовала на Алессию Руссо, которая отправила мяч за голкипера австралийки и сделала окончательный счет 3:1.

Первый финалист был выявлен во вторник, когда Испания обыграла Швецию со счетом 2:1. Для испанок уже выход в четвертьфинал стал историческим достижением. Испания и Англия, впервые вышедшие в финал чемпионата мира, 20 августа определят чемпионов мира по футболу среди женщин. Швеция и Австралия встретятся днем ​​ранее в матче за бронзу.

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