Чемпионка Европы Англия впервые вышла в финал чемпионата мира

Действующая чемпионка Европы Англия стала второй вышедшей в финал женского чемпионата мира по футболу, обыграв в полуфинале хозяйку соревнований Австралию со счетом 3:1. Для женской сборной Англии это первый раз, когда они вышли в финальный матч чемпионата мира.
Счет был открыт на 36-й минуте, когда полузащитница сборной Англии Элла Тун на 36-й минуте отправила мяч с 11 метров в угол ворот австралиек.
Известнейшая нападающая сборной Австралии Сэм Керр, получившая на домашнем ЧМ травму, но теперь стартовавшая в основном составе, сравняла счет красивым голом на 63-й минуте. Но через восемь минут вингер сборной Англии Лорен Хемп снова вывела англичанок вперед.
У австралийской сборной было несколько шансов сравнять счет, но воспользоваться ими не получилось.
Исход игры решился на 86-й минуте, когда Хемп отпасовала на Алессию Руссо, которая отправила мяч за голкипера австралийки и сделала окончательный счет 3:1.
Первый финалист был выявлен во вторник, когда Испания обыграла Швецию со счетом 2:1. Для испанок уже выход в четвертьфинал стал историческим достижением. Испания и Англия, впервые вышедшие в финал чемпионата мира, 20 августа определят чемпионов мира по футболу среди женщин. Швеция и Австралия встретятся днем ранее в матче за бронзу.