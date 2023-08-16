Swedbank еще больше ограничит снятие наличных

Swedbank проинформировал своих клиентов, что с 1 ноября будет действовать новый лимит на снятие наличных: 7500 евро в месяц, и это для всех карт в банке. До сих пор действующий лимит составлял 10 000 евро в месяц.

Денежный депозит уменьшится с 6000 евро в месяц до 5000 евро в месяц.

Если вы снять большую сумму, вы должны начать совершать транзакции в представительстве банка.

С другой стороны, в интернет-банке можно увеличить дневной и месячный лимит с нынешних 10 000 евро до 20 000 евро.

В последний раз Swedbank изменил свой прейскурант несколько лет назад: с этим изменением клиенты смогут положить на свой счет меньше наличных.