Большое сравнение ⟩ Где в Эстонии можно сэкономить на портфелях и тетрадках

Тетрадь (12 листов) стоит 0,20 евро (2 евро за 10 штук). Обложки для тетрадей – по 0,99 евро. Отдельно стоит отметить, что в этом магазине, в отличие от остальных, где мы побывали, представлено очень много вариантов обложек – как на различные тетради, так и на учебники.

Итого закупиться в Prisma для того, чтобы первоклассник смог взять с собой в школу канцелярию на первые дни, получится за 64,66 евро. Однако без стоимости рюкзака канцелярский набор получается чуть дешевле, чем в Maxima – 9, 71 евро против 11 евро.

Rimi

В большом Rimi выбор рюкзаков не мал, но почему-то точно такой же школьный рюкзак, как и в Maxima, и в добавок, без наполнения в виде пеналов и прочего, стоит 99 евро. А минимальная стоимость портфеля с жесткой спинкой, который удалось там обнаружить, составляет 79 евро.

Ассортимент в Rimi хороший, но расставлено все по-хитрому. Фото: Наталия Гребнева

Если отдельно покупать мешок для обуви, надо будет заплатить еще 5,99 евро, пенал стоит минимум 4,99 евро. Ручку с синей пастой можно купить за 0,89 евро (1,78 евро 2 шт), с зеленой ручкой, как и в Maxima, тоже беда (или лежит она в труднообнаруживаемом месте). Простые карандаши HB тут, меж тем, дешевле, чем где бы то ни было – по 0,15 евро (0,30 евро за 2 шт). 12 штук цветных карандашей стоят 2,49 евро, а с картой магазина еще дешевле – 1,49 евро.