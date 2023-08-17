Большое сравнение ⟩ Где в Эстонии можно сэкономить на портфелях и тетрадках

Приготовления к школе – занятие трудоемкое и нервозатратное. Купить все, что необходимо ребенку, особенно идущему в первый класс, – всегда квест, который с первого раза проходят далеко не все. Rus.Postimees решил хоть немного помочь родителям и выяснил, где выгоднее всего покупать «набор первой необходимости»: портфель и канцелярию.
Мы сверились с официальным порталом Tallinn.ru и выяснили, что основной перечень необходимых для первоклассника и ученика младших классов орудий труда состоит из, собственно, портфеля с мешком для обуви, пенала, двух ручек с синей пастой, одной с зеленой, двух простых карандашей HB, набора цветных карандашей (12 цветов), цветной бумаги, ножниц, линейки, стерки, точилки, простых тетрадей и обложек к ним.
Конечно, это далеко не полный список, но более конкретные рекомендации на первом родительском собрании наверняка даст классный руководитель. Обувь и одежда – дело сугубо индивидуальное, а вот тетрадки и ручки одинаковы для всех. Поэтому мы попытались собрать необходимый минимум, посетив пять крупных таллиннских магазинов.
Maxima
Портфель для школьника младшего возраста, отвечающий рекомендациям специалистов, стоит 65 евро, а наличие карты магазина дает еще 40% скидки, в этом случае цена будет 39 евро. При этом в портфель уже добавлены мешок для обуви и два пенала – круглый и в форме «книжки».
Ручки с синей пастой и с «резинкой» по окружности дешевле 1,19 найти не удалось. Перечень гласит, что их должно быть минимум две, значит, общая стоимость составит 2,38 евро. Ручку с зеленой пастой в магазине обнаружить не получилось вовсе, возможно, это крайне популярный товар, и его уже разобрали. В целом «школьный уголок» в Maxima, которую посетил корреспондент Rus.Postimees, похож на некое стихийное бедствие – заметно, что к школе родители готовятся уже вовсю, раскупая необходимые товары.
Простые карандаши HB, которых также требуется два, можно взять за 0,45 евро за штуку, итого 0,90 евро. Набор из 12 цветных карандашей обойдется покупателю в 3,99 евро (с картой 2,39 евро). 10 листов цветной бумаги стоят 1,29 евро, а ножницы, чтобы эту бумагу резать, по скидке в 50% отдают за 1 евро. Самая простая линейка 20 см стоит 0,4 евро, стерка – 0,35 евро, точилка – 0,7 евро, а тетрадь 12 листов – 0,17 евро, за 10 штук – 1,7 евро. Обложки к тетрадям – 0,99 евро за 10 штук.
Таким образом, учебный набор самой первой (но далеко не единственной) необходимости можно купить в Maxima чуть больше чем за 50 евро, изрядно покопавшись в не сильно структурированных витринах.
Prisma
Когда корреспондент Rus.Postimees пришел в Prisma, там было как-то подозрительно тихо и темно. Однако при ближайшем рассмотрении выяснилось, что все школьные принадлежности лежат на специально отведенных местах недалеко от входа. Портфель с ортопедической спинкой и, как и в Maxima, включающий в себя мешок для сменной обуви и два пенала, стоит здесь 54,95 евро.
Зато ручки с синей пастой и «резинками» можно найти и за 0,25 евро (за две штуки – 0,5 евро). Зеленые ручки тоже есть – по 0,4 евро. Один простой карандаш HB стоит 0,19 евро (0,38 евро за 2 штуки). Набор (12 штук) цветных карандашей обойдется в 2,19 евро. А цветная бумага 10 листов есть за 1,49 евро. Ножницы предлагаются за 1,09 евро, линейка – 0,49 евро, стерка 0,25 евро, точилка 0,35 евро.
Тетрадь (12 листов) стоит 0,20 евро (2 евро за 10 штук). Обложки для тетрадей – по 0,99 евро. Отдельно стоит отметить, что в этом магазине, в отличие от остальных, где мы побывали, представлено очень много вариантов обложек – как на различные тетради, так и на учебники.
Итого закупиться в Prisma для того, чтобы первоклассник смог взять с собой в школу канцелярию на первые дни, получится за 64,66 евро. Однако без стоимости рюкзака канцелярский набор получается чуть дешевле, чем в Maxima – 9, 71 евро против 11 евро.
Rimi
В большом Rimi выбор рюкзаков не мал, но почему-то точно такой же школьный рюкзак, как и в Maxima, и в добавок, без наполнения в виде пеналов и прочего, стоит 99 евро. А минимальная стоимость портфеля с жесткой спинкой, который удалось там обнаружить, составляет 79 евро.
Если отдельно покупать мешок для обуви, надо будет заплатить еще 5,99 евро, пенал стоит минимум 4,99 евро. Ручку с синей пастой можно купить за 0,89 евро (1,78 евро 2 шт), с зеленой ручкой, как и в Maxima, тоже беда (или лежит она в труднообнаруживаемом месте). Простые карандаши HB тут, меж тем, дешевле, чем где бы то ни было – по 0,15 евро (0,30 евро за 2 шт). 12 штук цветных карандашей стоят 2,49 евро, а с картой магазина еще дешевле – 1,49 евро.
Набор из 10 листов цветной бумаги найти не получилось, а 8 листов стоят 0,69 евро. Ножницы обойдутся здесь в 1,59 евро, линейка – в 0,29 евро, стерка в 0,19 евро так, и в 0,11 евро по карте, а точилка – в 0,29 евро и 0,17 евро соответственно. Одна тоненькая тетрадка стоит 0,35 евро (3,5 евро за десяток). Обложки сначала попались за 1,69 евро за десятку, однако потом, завернув за угол, обнаружились более бюджетные – за 0,75 евро.
В целом стоит отметить, что покупателю Rimi довольно сложно провести быстрый маркетинговый анализ, сравнивая стоимость товаров – однородная по сути канцелярия раскидана по разным стойкам, а цены указаны не на самих товарах, а сверху длинным списком. Поэтому уставший родитель скорее схватит что-то первое (или второе), что ему попадется, на то, видимо, и расчет.
В итоге, если хорошенько поискать, можно собрать в Rimi минимальный школьный набор за 100 евро с маленьким хвостиком, а без портфеля его стоимость составит чуть больше 21 евро.
Coop
Ассортимент портфелей в Coop сложно назвать разнообразным, для младших школьников там удалось найти только один более-менее подходящий рюкзак за 65 евро. Пенал получилось найти минимум за 5,49 евро, а сумку для обуви – за 6,49 евро.
Синие ручки стоят 0,49 евро (0,98 евро за 2 шт), а вот зеленая ручка значительно дороже – 1,69 евро. Простые карандаши HB стоят 0,25 евро за штуку (0,50 евро за пару), а вот цветные карандаши количеством 12 штук внезапно удалось найти всего за 0,99 евро. Столько же стоит цветная бумага (0,99 евро), причем в наборе не 10 листов (таких нет), а 20.
А вот ножницы обнаружились только одни, и только за 4,09 евро. Линейка была только длиной 30 см за 1,19 евро, стерка – за 0,39 евро, точилка – за 0,15 евро. Стоимость тетрадей объемом 12 отличается в линейку и в клетку. В первом случае штука стоит 0,19 евро, во втором – 0,25 евро. Если, к примеру, покупать по пять штук каждого вида, то общая стоимость получится 2,2 евро. 10 штук стандартных обложек для тетрадей стоят тут 0,99 евро.
В целом сложилось впечатление, что варианты канцелярии представлены далеко не в тех объемах, какие существуют на рынке. На выходе траты составят минимум 91 евро, без портфеля - не меньше 26 евро.
Selver
Товары для школы приютились в посещенном нами Selver между томатными соусами и цветочными горшками, плавно перетекая в отдел книг.
Рюкзак, достойный первоклассника, удалось найти за 79 евро. Рюкзаков не мало, но они лежат в одной большой корзине, а ценники перечислены сверху одним списком, и быстро понять, что сколько стоит, нереально.
Выбранный нами портфель был пуст, поэтому к нему добавился самый простой пенал (5,99 евро) и сумка для обуви (6,99 евро). Ручка с синими чернилами, соответствующая рекомендациям специалистов, стоит 0,59 евро (1,18 за 2 шт), зеленая ручка традиционно дороже – 1,59 евро за штуку.
Простые карандаши HB удалось найти только в наборах – 3 штуки стоит 0,83 евро. Набор из 12 цветных карандашей предлагается за 2,29 евро. 16 листов цветной бумаги можно купить за 0,99 евро, а выбор ножниц выше всех похвал, самые дешевые – за 0,69 евро. Линейка 20 см стоит 0,29 евро, стерка – 0,39 евро, точилка – 0,59 евро. Тетради 12 листов продаются по цене 0,25 евро (2,5 евро за 10 штук). А обложки к ним – за 0,75 евро/десяток.
Итого в Selver заботливый родитель младшего школьника оставит минимум 105 евро, а без портфеля – 25 евро.