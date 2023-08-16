Пааво Ныгене вышел из Партии реформ: «Политики стали чрезмерно доминировать в обществе»

Ныгене, вступивший в Партию реформ в 2001 году, был директором театра «Ванемуйне» и канцлером Министерства культуры, в 2018 году он заступил на пост председателя правления Tallink.

Он никогда активно не участвовал в партийной политике и никогда не баллотировался на выборах.

«Этот шаг является личным решением. Во-первых, в течение 22 лет я не был активным членом партии, поэтому мой уход не окажет большого влияния», - сказал Ныгене в комментарии Postimees.

По словам Ныгене, политика сильно изменилась за эти десятилетия, и он не чувствует, что вписывается в нынешнюю эстонскую политическую культуру. «Кроме того, в последние годы наметилась тенденция слишком сильного доминирования политики и политиков в нашем обществе, и это плохой курс. На мой взгляд, политика не должна быть так заметна в обществе, как это происходит сегодня в силу сложившейся политической культуры. Это только разделяет и утомляет общество», - добавил он.