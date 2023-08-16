Сосед о вспыхнувшем в жилом доме пожаре: я увидел, как столб дыма устремился в небо

Во вторник, 15 августа, в 11 часов утра в деревне Какуметса волости Луунья загорелся жилой дом. Возгорание заметил сосед, он же и вызвал службу спасения. В пожаре никто не пострадал.
Около полудня в среду, 16 августа, вокруг сгоревшего дома воцарилась тишина. Ворота двора были закрыты, и в саду не было видно ни души. Сосед, живущий почти в сотне метров от загоревшегося дома, рассказал, что, насколько ему известно, дом принадлежит одному мужчине средних лет, однако он не находится там ежедневно. По словам соседа, у хозяина дома также есть квартира в Тарту.
Поскольку между двумя домами растут высокие деревья, утром во вторник даже сосед не сразу смог понять, пожар ли это или же кто-то где-то разжигает костер. Внезапно он заметил большой столб дыма и услышал треск, после чего вызвал спасателей.
Спасателям потребовалось более трех часов, чтобы ликвидировать пожар. После случившегося дом стал непригодным для проживания. На месте происшествия также побывал и следователь Лыунаской службы спасения. По его мнению, возгорание началось с холодильника.
Волостной старейшина Луунья Ааре Андерсон в курсе произошедшего. Он сообщил, что до сих пор никто не обращался в городскую администрацию с просьбой о помощи. «Если семье, чей дом пострадал от пожара, потребуется помощь, мы, конечно, ее окажем», - добавил Андерсон.