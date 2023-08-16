Сосед о вспыхнувшем в жилом доме пожаре: я увидел, как столб дыма устремился в небо

Около полудня в среду, 16 августа, вокруг сгоревшего дома воцарилась тишина. Ворота двора были закрыты, и в саду не было видно ни души. Сосед, живущий почти в сотне метров от загоревшегося дома, рассказал, что, насколько ему известно, дом принадлежит одному мужчине средних лет, однако он не находится там ежедневно. По словам соседа, у хозяина дома также есть квартира в Тарту.

Поскольку между двумя домами растут высокие деревья, утром во вторник даже сосед не сразу смог понять, пожар ли это или же кто-то где-то разжигает костер. Внезапно он заметил большой столб дыма и услышал треск, после чего вызвал спасателей.

Когда спасатели прибыли, пламя уже охватило чердак и крышу одноэтажного деревянного дома. Фото: Кристьян Теэдема

Спасателям потребовалось более трех часов, чтобы ликвидировать пожар. После случившегося дом стал непригодным для проживания. На месте происшествия также побывал и следователь Лыунаской службы спасения. По его мнению, возгорание началось с холодильника.