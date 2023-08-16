МИД: Эстония присоединится к декларации государств G7 по долгосрочной поддержке Украины

По словам министра иностранных дел Маргуса Цахкна, присоединение к декларации стран G7 подтвердит, что Эстония будет рядом с Украиной столько, сколько это необходимо, и продолжит всемерно поддерживать Украину. «Присоединяясь к совместному заявлению, Эстония еще раз подтверждает свою непоколебимую поддержку Украины, которая неустанно борется за безопасность всей Европы, - сказал Цахкна. - Мы готовы взять на себя долгосрочные обязательства в области безопасности, чтобы помочь Украине защитить себя, обеспечить свободное и демократическое будущее страны и сдержать будущую российскую агрессию».

Позиция Эстонии по поддержке Украины в процессе вступления в ЕС и НАТО остается неизменной, и Эстония продолжает работать над созданием трибунала с международным мандатом для привлечения российского руководства к ответственности за военные преступления и преступления агрессии, совершенные в Украине.

Сразу после саммита НАТО в Вильнюсе в прошлом месяце страны G7 приняли совместную декларацию (Совместная декларация о поддержке Украины), целью которой является обеспечение долгосрочной политической, военной, финансовой и экономической помощи Украине посредством двусторонних соглашений между Украиной и его партнеры.

На сегодняшний день к совместному заявлению G7 присоединились 15 стран - Финляндия, Швеция, Дания, Норвегия, Исландия, Чехия, Румыния, Бельгия, Нидерланды, Ирландия, Португалия, Испания, Греция, Северная Македония и Латвия.