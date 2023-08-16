В Таллинне расширена сеть «умных» шкафчиков для распределения продуктов питания

Для использования услуги FudLoop нужно зарегистрироваться на сайте fudloop.ee. В сотрудничестве с предприятиями Valnes и Krakul было разработано цифровое решение, при помощи которого шкафчик могут открыть зарегистрированные пользователи системы, они могут оставить в нем продукты или наоборот - взять.

Насколько известно, в мире нет ни одного шкафчика для фудшеринга, для использования которого нужно пройти идентификацию. Идентификация позволяет повысить безопасность распределения продуктов и избежать использование шкафчика не по назначению. Стоимость использования услуги составляет пять евро в месяц, это позволяет открывать шкафчик каждый день не более одного раза и брать примерно пять продуктовых единиц. На сегодняшний день шкафчиками пользуются сотни человек.

Кроме того, FudLoop построил шесть контейнеров для сбора продуктов, чтобы осуществить в Таллинне пилотный проект по сбору продуктов, у которых истек срок, до которого их лучше употребить, но они еще пригодны к употреблению в пищу. Проект реализуется, чтобы найти новые возможности для сбора продуктов, прежде всего для домовладений.

Первые контейнеры установлены в Нымме в сауне-спортивном холле Валдеку, а также в молодежном центре Пяэскюла. Сейчас проходят поиски других подходящих для установки контейнеров мест. Для их использования не нужно проходить идентификацию, продукты в них можно оставить бесплатно. Собранные продукты распределяются среди пользователей через шкафчики для фудшеринга.