В Таллинне расширена сеть «умных» шкафчиков для распределения продуктов питания

В Таллинне расширили уникальную сеть «умных» шкафчиков для распределения продуктов питания предприятия сферы экономики замкнутого цикла FudLoop, чтобы сократить количество выброшенной еды.
Предприятие FudLoop занимается развитием «умных» шкафчиков для фудшеринга и, насколько известно, является первым в мире предприятием, которое предлагает услугу распределения пищи. В сотрудничестве с Таллинном расширена сеть таких шкафчиков в столице, созданы новые условия для сбора и перераспределения продуктов.
По словам вице-мэра Йоозепа Вимма, каждый может внести вклад в сокращение продуктовых отходов. «Ежедневно в жилых домах и магазинах выбрасывается еда, которую еще можно безопасно употреблять в пищу. Мы можем сократить нерациональное обращение с продуктами, если будем тщательнее планировать покупки, чтобы все купленные продукты были использованы в пищу. Шкафчики для фудшеринга, или перераспределения продуктов, это хороший способ “спасти” еду. Разумное потребление экономит природные ресурсы и деньги потребителей», - сказал Вимм.
Предприятие приступило к реализации первого пилотного проекта весной 2022 года, тогда шкафчик для фудшеринга был установлен рядом со зданием администрации Таллиннского центрального рынка по адресу ул. Кельдримяэ, 9.
Шкафчик состоит из холодильника и полок для продуктов, которые могут храниться при уличной температуре, туда можно принести остатки еды, а пользователи системы могут по необходимости ежедневно брать там еду. В рамках проекта сотрудничества аналогичные шкафчики установили в Мустамяэ (ул. Э. Вильде теэ, 71) и в Ласнамяэ (ул. Палласти, 54).
На данный момент FudLoop «спасли» более 41 тонны еды. В течение 14 месяцев шкафчики для фудшеринга использовали тысячи человек.
«Стоимость продуктов питания в наше время растет, также идет подготовка к более экологичной организации экономики, поэтому каждый килограмм подходящих для употребления в пищу продуктов, который оказывается в мусорном ящике, является упреком нашему обществу, не говоря уже о финансовых растратах. Нам чрезвычайно необходимы новые решения, которые помогут сократить количество выбрасываемой пищи», - сказал основатель и действующий директор FudLoop Тармо Селисте.
Для использования услуги FudLoop нужно зарегистрироваться на сайте fudloop.ee. В сотрудничестве с предприятиями Valnes и Krakul было разработано цифровое решение, при помощи которого шкафчик могут открыть зарегистрированные пользователи системы, они могут оставить в нем продукты или наоборот - взять.
Насколько известно, в мире нет ни одного шкафчика для фудшеринга, для использования которого нужно пройти идентификацию. Идентификация позволяет повысить безопасность распределения продуктов и избежать использование шкафчика не по назначению. Стоимость использования услуги составляет пять евро в месяц, это позволяет открывать шкафчик каждый день не более одного раза и брать примерно пять продуктовых единиц. На сегодняшний день шкафчиками пользуются сотни человек.
Кроме того, FudLoop построил шесть контейнеров для сбора продуктов, чтобы осуществить в Таллинне пилотный проект по сбору продуктов, у которых истек срок, до которого их лучше употребить, но они еще пригодны к употреблению в пищу. Проект реализуется, чтобы найти новые возможности для сбора продуктов, прежде всего для домовладений.
Первые контейнеры установлены в Нымме в сауне-спортивном холле Валдеку, а также в молодежном центре Пяэскюла. Сейчас проходят поиски других подходящих для установки контейнеров мест. Для их использования не нужно проходить идентификацию, продукты в них можно оставить бесплатно. Собранные продукты распределяются среди пользователей через шкафчики для фудшеринга.
Развитие сети шкафчиков для перераспределения продуктов FudLoop Таллинн поддерживает совместно с научно-предпринимательским городском Tehnopol из средств фонда инноваций умного города на сумму 10 000 евро.