Кылварт раскрыл имена кандидатов-сторонников на выборах в правление Центристской партии

Кандидаты, о которых идет речь - Марика Туус-Лауль, Андрей Коробейник, Лаури Лаатс, Аннели Отть, Владимир Свет, Михкель Ундрест, Яна Тоом, Яан Тоотс и Вадим Белобровцев. На пост председателя партийного суда чести выдвинут Калле Кландорф.

Кандидаты отмечают, что партии нужен лидер, способный вернуть ей доверие избирателей и высокую поддержку народа.

«Председатель Союза городов и волостей Михаил Кылварт в курсе ситуации в местных самоуправлениях и регионах страны. Поддерживаем Кылварта в претворении в жизнь региональной политики и в укреплении связей местных самоуправлений. Успех Центристской партии возможен только при условии конструктивного сотрудничества как на государственном уровне, так и на уровне гражданской инициативы и местных самоуправлений, - отметили кандидаты в совместном заявлении. - Мы баллотируемся в поддержку Кылварта, так как в качестве руководителя крупнейшего самоуправления он показал себя работоспособным и требовательным лидером, который умеет работать целеустремленно и эффективно, как и его команда».

Кандидаты считают, что Кылварт способен личным примером мотивировать партийцев, оживить работу округов и вернуть партии место в большой политике. Уже сейчас мы видим, что в его кампании участвуют центристы, которые какое-то время назад отошли от активной политической жизни.

«В это неспокойное время партия остается в тени, но команда Кылварта сделает все возможное чтобы внести свой вклад в развитие организации и вернуть нам утраченные позиции» - завершают кандидаты свое заявление.

Сегодня в Fotografiska сострялась встреча в поддержку Михаила Кылварта, на которой он выразил благрдарность за поддержку и представил кандидатов в правление партии.