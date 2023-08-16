«Как мы их бросим на голодную смерть?»: что происходит с теми, кто хочет уехать из зоны боевых действий, но не может бросить своих питомцев

Что изменилось для таких же семей 1 июля

«Уважаемые господа!

Обращаемся к вам со срочной просьбой и надеемся, что вы поможете спасти украинских животных-беженцев, само выживание которых сейчас находится под угрозой из-за недавних изменений в правилах со стороны европейских правительств…

Мы живем в разных странах, у нас разные жизненные истории, но все мы видели вблизи судьбу отчаявшихся людей, большинство из которых - женщины, дети и старики, чей мир перевернулся с ног на голову, они были вынуждены покинуть свои дома, оставив позади все, чем была их жизнь, сжимая переноску с собакой или кошкой…

Домашние животные <…> беспомощны перед жестокостью человека, их тоже калечат бомбы и ракеты, их выживание полностью зависит от нас. Домашние животные - это семья. От них нельзя просто отказаться из-за изменения правил. Их доверие вложено в нас, и мы несем ответственность за их защиту…

Беженцы, особенно дети, составляющие основную часть бегущих из Украины, глубоко травмированы. Большинство из них потеряли все, чем когда-либо владели, многие потеряли близких. Домашние животные обеспечивают самый важный комфорт среди этого отчаяния. Иногда кошка или собака - единственные друзья, оставшиеся у ребенка, единственная связь с нормальной жизнью, которая пошла прахом для его семьи…»