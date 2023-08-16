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Огромное количество компаний находится под угрозой исключения из реестра предприятий

BNS
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Электронный коммерческий реестр.
Электронный коммерческий реестр. Фото: Repro

Почти 90 000 компаний не представили вовремя свой годовой отчет в этом году, и из-за Закона о коммерческом регистре, вступившего в силу в феврале, их может ожидать снятие с регистрационного учета.

Большая очистка коммерческого реестра мотивирована тем, что в прошлом году впервые количество неактивных юридических лиц превысило количество активных юридических лиц. По состоянию на начало этого года в реестре предприятий зарегистрировано 350 000 юридических лиц. При этом реестр постоянно расширялся, например, в прошлом году было добавлено 25 000 компаний, исчезло менее 10 000 компаний, обанкротились около 100 юридических лиц.

Проблема, однако, заключается в том, что очень большое количество компаний, зарегистрированных в реестре предприятий, являются так называемыми компаниями-фантомами, а две трети компаний в реестре не имеют сотрудников.

Вице-канцлер Министерства юстиции Вильяр Пеэп подчеркивает, что юридическое лицо должно быть идентифицировано как экономический субъект - независимо от того, ведет ли оно деятельность, или нет, есть ли у него долги, или нет, есть ли у него прибыль, или убыток, есть ли у него работники, или нет, есть ли у него активы, или нет. Впрочем, все это можно увидеть в отчетности за финансовый год. Если отчета нет, то это неопределенное юридическое лицо.

Если таких неопределенных юридических лиц будет больше половины, по словам вице-канцлера, экономическая среда значительно ухудшится. Если до сих пор регистрация юридического лица в коммерческом реестре была быстрой, и изменение данных также было простым, то удаление компании из реестра было сложным и занимало годы.

Однако сейчас этот процесс ускорился, и Минюст хочет запустить так называемую машину удаления. Это делается с целью сделать эстонскую бизнес-среду более прозрачной.

Тем компаниям, которые не выполнили обязательства по отчетности перед реестром и общественностью и не имеют активов или незавершенных судебных разбирательств, теперь грозит удаление из коммерческого регистра.

Компании, которые не представили свой годовой отчет к установленному сроку, теперь начнут получать предупреждения по этому поводу, после чего у них будет три месяца, чтобы представить свой отчет.

Если это не сделано, реестр публикует намерение об исключении в Официальных уведомлениях, и это юридическое лицо может быть удалено не ранее, чем через три месяца. Таким образом, весь процесс удаления займет примерно полгода. При этом восстановление юридического лица в реестре возможно также в течение трех лет. Тем не менее, те компании, в отношении которых в реестре находятся незавершенные разбирательства, могут быть неоднократно оштрафованы до тех пор, пока требование не будет выполнено.

По словам вице-канцлера, это довольно сильно влияет на бизнес-ландшафт Эстонии, потому что многие компании попадают в так называемую машину удаления. Минюст призывает компании представить свои отчеты. Поскольку удаление из реестра предприятий стало проще, в этом году самими компаниями уже подано около 500 добровольных заявлений об исключении без ликвидации.

Важные изменения в Законе о коммерческом регистре вступили в силу 1 февраля. Все юридические лица, финансовый год которых закончился 31 декабря предыдущего года, должны были представить годовой отчет до 30 июня текущего года.

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