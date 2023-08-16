Огромное количество компаний находится под угрозой исключения из реестра предприятий

Большая очистка коммерческого реестра мотивирована тем, что в прошлом году впервые количество неактивных юридических лиц превысило количество активных юридических лиц. По состоянию на начало этого года в реестре предприятий зарегистрировано 350 000 юридических лиц. При этом реестр постоянно расширялся, например, в прошлом году было добавлено 25 000 компаний, исчезло менее 10 000 компаний, обанкротились около 100 юридических лиц.

Проблема, однако, заключается в том, что очень большое количество компаний, зарегистрированных в реестре предприятий, являются так называемыми компаниями-фантомами, а две трети компаний в реестре не имеют сотрудников.

Вице-канцлер Министерства юстиции Вильяр Пеэп подчеркивает, что юридическое лицо должно быть идентифицировано как экономический субъект - независимо от того, ведет ли оно деятельность, или нет, есть ли у него долги, или нет, есть ли у него прибыль, или убыток, есть ли у него работники, или нет, есть ли у него активы, или нет. Впрочем, все это можно увидеть в отчетности за финансовый год. Если отчета нет, то это неопределенное юридическое лицо.

Если таких неопределенных юридических лиц будет больше половины, по словам вице-канцлера, экономическая среда значительно ухудшится. Если до сих пор регистрация юридического лица в коммерческом реестре была быстрой, и изменение данных также было простым, то удаление компании из реестра было сложным и занимало годы.