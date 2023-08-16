Юристы: договор о скандальных исследованиях был вреден для Тартуского университета

«Сегодня полиция начала производство по делу о проступке для проверки заявлений в прессе о том, что Рауль Эаметс мог совершить нарушение ограничения на деятельность, когда он подписал договор от имени Тартуского университета с целевым учреждением, членом совета которого он является», – заявил во вторник специалист по связям с общественностью полиции Мартин Рейд.