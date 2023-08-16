Юристы: договор о скандальных исследованиях был вреден для Тартуского университета

Полиция возбудила дело о проступке в отношении Рауля Эаметса, уволенного из Тартуского университета из-за договора, подписанного от имени университета с целевым учреждением Pere Sihtkapital, содержание которого, как утверждает ректор университета, он не видел, и который юридический консультант университета счел неприемлемым.
«Сегодня полиция начала производство по делу о проступке для проверки заявлений в прессе о том, что Рауль Эаметс мог совершить нарушение ограничения на деятельность, когда он подписал договор от имени Тартуского университета с целевым учреждением, членом совета которого он является», – заявил во вторник специалист по связям с общественностью полиции Мартин Рейд.