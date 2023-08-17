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НОВОЕ НАКАЗАНИЕ ⟩ Студия Postimees: лихачей принудят отдыхать на обочине?

13:00 комментарий полиции
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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На дорогах Эстонии до конца года опробуется новый тип наказаний. Любой, пойманный на превышении скорости до 20 км/час, должен будет стоять у патрульной машины не менее 45 минут. Принудительный отдых в присутствии полицейских станет альтернативой денежному штрафу?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире эксперт службы надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Марина Алексеева. Смотрите интервью в 13:00!

  • Ради чего задуман эксперимент на дорогах?
  • Как оценивают принуждение к отдыху нарушители?
  • Станет ли данная мера альтернативой денежному штрафу?
  • Что показывают первые результаты эксперимента в Эстонии?
  • Как меняется статистика летних нарушений на дорогах?
  • Дисциплинирует ли лихачей обилие камер на трассах?
  • Предусмотрены ли более новые меры контроля?
  • Влияет ли капремонт на дорогах на культуру вождения?
  • Велосипеды и самокаты превращаются в основное транспортное средство школьников?
  • Будут ли повышены меры контроля на дорогах 1 сентября? 
  • Может ли полиция бороться с пробками на дорогах?
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