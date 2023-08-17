НОВОЕ НАКАЗАНИЕ ⟩ Студия Postimees: лихачей принудят отдыхать на обочине?

На дорогах Эстонии до конца года опробуется новый тип наказаний. Любой, пойманный на превышении скорости до 20 км/час, должен будет стоять у патрульной машины не менее 45 минут. Принудительный отдых в присутствии полицейских станет альтернативой денежному штрафу?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире эксперт службы надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Марина Алексеева. Смотрите интервью в 13:00!
- Ради чего задуман эксперимент на дорогах?
- Как оценивают принуждение к отдыху нарушители?
- Станет ли данная мера альтернативой денежному штрафу?
- Что показывают первые результаты эксперимента в Эстонии?
- Как меняется статистика летних нарушений на дорогах?
- Дисциплинирует ли лихачей обилие камер на трассах?
- Предусмотрены ли более новые меры контроля?
- Влияет ли капремонт на дорогах на культуру вождения?
- Велосипеды и самокаты превращаются в основное транспортное средство школьников?
- Будут ли повышены меры контроля на дорогах 1 сентября?
- Может ли полиция бороться с пробками на дорогах?