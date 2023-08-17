НОВОЕ НАКАЗАНИЕ ⟩ Студия Postimees: лихачей принудят отдыхать на обочине?

На дорогах Эстонии до конца года опробуется новый тип наказаний. Любой, пойманный на превышении скорости до 20 км/час, должен будет стоять у патрульной машины не менее 45 минут. Принудительный отдых в присутствии полицейских станет альтернативой денежному штрафу?