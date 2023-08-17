Полиция: успокоение лихачей – эстонское ноу-хау, новая система наказаний уже в разработке

На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире эксперт отдела надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Марина Алексеева.

Выдержки из беседы:

– Как долго продлится эксперимент с принудительным отдыхом на обочине? Ради чего это задумано?

– Пробные дни, когда применяется альтернативная мера воздействия в виде успокоительной остановки вместо денежного штрафа, полиция будет устраивать до конца года. Использование столь инновативной меры наказания закреплено на уровне законодательства. Успокоение лихачей – эстонское изобретение.

Данная мера будет применяться на всех дорогах – в тех местах, где есть возможность устроить такую остановку, не мешая другим участникам движения.

– Как оценивают принуждение к отдыху сами нарушители?

– Первые пробные дни в начале августа показали, что из 30 остановленных за превышение водителей 18 предпочли штрафу отдых на обочине. Они провели 45 минут в машине или около автомобиля, занимаясь текущими делами по телефону или в ноутбуке. Обратная связь – очень положительная.

Отмечу, что полиция сейчас открыта к применению новых мер контроля, поскольку мы видим, что в течение последних лет не происходит позитивных сдвигов ни в культуре вождения, ни в статистике пострадавших в ДТП. Очевидно, что использовавшиеся ранее меры контроля когда-то были очень эффективными, но на данном этапе уже не приносят ожидаемых результатов.