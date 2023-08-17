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Полиция: успокоение лихачей – эстонское ноу-хау, новая система наказаний уже в разработке

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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  • Большинство предпочитает штрафу отдых на обочине
  • Замер средней скорости проходит проверку
  • Система штрафных баллов – в разработке

На дорогах Эстонии проходят испытание новые виды наказаний. Любой человек, пойманный на превышении скорости до 20 км/час, должен будет провести на обочине не менее 45 минут. Принудительный отдых в присутствии полицейских станет альтернативой денежному штрафу? И это только начало перемен?

На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире эксперт отдела надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Марина Алексеева.

Выдержки из беседы:

– Как долго продлится эксперимент с принудительным отдыхом на обочине? Ради чего это задумано?

– Пробные дни, когда применяется альтернативная мера воздействия в виде успокоительной остановки вместо денежного штрафа, полиция будет устраивать до конца года. Использование столь инновативной меры наказания закреплено на уровне законодательства. Успокоение лихачей – эстонское изобретение.

Данная мера будет применяться на всех дорогах – в тех местах, где есть возможность устроить такую остановку, не мешая другим участникам движения.

– Как оценивают принуждение к отдыху сами нарушители?

– Первые пробные дни в начале августа показали, что из 30 остановленных за превышение водителей 18 предпочли штрафу отдых на обочине. Они провели 45 минут в машине или около автомобиля, занимаясь текущими делами по телефону или в ноутбуке. Обратная связь – очень положительная.

Отмечу, что полиция сейчас открыта к применению новых мер контроля, поскольку мы видим, что в течение последних лет не происходит позитивных сдвигов ни в культуре вождения, ни в статистике пострадавших в ДТП. Очевидно, что использовавшиеся ранее меры контроля когда-то были очень эффективными, но на данном этапе уже не приносят ожидаемых результатов.

Успокоительная остановка – одна из целого ряда новейших мер. Стоит отметить, что именно полицейский решает, применима ли к нарушителю данная мера. Это возможно при двух условиях: превышение скорости менее 20 км/час и отсутствие серьезных правонарушений за предыдущий период. После того, как полицейский сделал свой выбор, окончательный выбор остается за нарушителем.

– Какие новейшие меры контроля уже на подходе?

– О сроках их запуска говорить пока рано. На данном этапе Транспортный департамент разрабатывает принцип измерения средней скорости на трассах и систему штрафных пунктов.

Полиция открыта к любым изменениям в мерах контроля, поскольку требуется качественный сдвиг в культуре дорожного движения, а также в сокращении количества пострадавших на дорогах.

– Измерение средней скорости и система штрафных пунктов на данном этапе проходят проверку в Эстонии?

– Эти меры находятся в стадии разработки и являются зоной ответственности Транспортного департамента.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: лихачей принудят отдыхать на обочине? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / DKNY
Студия Postimees: лихачей принудят отдыхать на обочине? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / DKNY Фото: Kermo Benrot
  • Ради чего задуман эксперимент на дорогах?
  • Как оценивают принуждение к отдыху нарушители?
  • Станет ли данная мера альтернативой денежному штрафу?
  • Что показывают первые результаты эксперимента в Эстонии?
  • Как меняется статистика летних нарушений на дорогах?
  • Дисциплинирует ли лихачей обилие камер на трассах?
  • Предусмотрены ли более новые меры контроля?
  • Влияет ли капремонт на дорогах на культуру вождения?
  • Велосипеды и самокаты превращаются в основное транспортное средство школьников?
  • Будут ли повышены меры контроля на дорогах 1 сентября? 
  • Может ли полиция бороться с пробками на дорогах?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / DKNY 

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